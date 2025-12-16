Exministro de Hacienda de Chile: “Si las cosas salen bien, a fines del gobierno de Kast podríamos pensar que Chile crezca cerca al 4%″

Se mantiene el péndulo político en Chile, luego de que José Antonio Kast del Partido Republicano ganó las elecciones presidenciales. Felipe Larraín, exministro de Hacienda de Chile y profesor titular de Economía de la UC y director de Clapes UC, conversó con El Comercio sobre los planes que podría aplicar Kast en su gobierno, que asumirá en marzo del 2026.

A opinión del exministro, el país sureño podría crecer cerca al 4% a futuro, frente a un nivel de aumento del PBI de 1,9% en promedio durante estos últimos cuatro años.

- José Antonio Kast fue elegido como próximo presidente de Chile. Él es descrito de ultraderecha en distintos medios de comunicación. ¿Cómo observa su elección?

Kast es un hombre de derechas a secas, no ultraderecha. Mi candidata fue Evelyn Matthei, pero no pasó a segunda vuelta y en Chile hubo que optar por dos candidaturas: una de derecha a secas y otra de izquierda dura con una candidata comunista. Kast fue apoyado por fuerzas del centro. En primera vuelta con el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, dos partidos de derecha. Pasa a segunda vuelta y lo apoyan la candidata de centro derecha y el del Partido Nacional Libertario (Johannes Kaiser), sus partidos y lo apoyan otros partidos de centro demócratas y amarillos.

Esta es una elección abrumadora. Kast ganó en todas las regiones de Chile, incluyendo la región metropolitana. Es bastante inusitado. Obtiene dos millones de votos más que Jara, aproximadamente. Es enorme para Chile.

- ¿Cómo se ha reflejado la victoria de Kast en Chile? A inicios del día se reportó un alza en la Bolsa de Valores de Santiago y un descenso en el dólar.

Los mercados reaccionan bastante bien ante esto, habrían reaccionado muy mal si hubiera ganado Jeannette Jara.

- También hubo un reconocimiento de parte de Jara por la victoria de Kast.

Quiero resaltar algo que me parece importante del proceso: Una hora y media después del cierre de las mesas electorales tenemos el conteo con el 85% de votos, lo que hace que no sea contrarrestable la mayoría de Kast. También la candidata derrotada va a saludar y conversar con el ganador y concede la derrota. Una vez que terminó la elección, empieza a operar en Chile la tradición republicana. Luego, el presidente de la República lo llama, y están en las antípodas políticas. Hoy el presidente Gabriel Boric recibió en La Moneda a Kast con su mujer, la futura primera dama, y a parte de su equipo más íntimo. Eso habla muy bien de nuestro país.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se reunió con el presidente electo José Antonio Kast este lunes en el Palacio de La Moneda. Kast también tuvo una reunión con su rival en campaña, la candidata Jeanette Jara. (Foto: AFP) / RODRIGO ARANGUA

- Viendo el tema económico, ¿qué desafíos asume Kast para sus cuatro años de gestión? Entendería que, como prioridades, están atender el crecimiento económico y la situación de inseguridad, aspectos que también se observan en distintos países de la región.

Los desafíos son múltiples, pero parto con el sesgo profesional de economista. Hay un primer desafío en materia económica: recuperar el crecimiento económico, porque este gobierno termina con un crecimiento del orden de 1,9% en promedio de los cuatro años. Es un récord muy pobre. Después, el empleo: tenemos una tasa de desempleo que por 36 meses está por encima del 8%. La creación de empleo es baja.

En segundo lugar, en materia de seguridad, [se debe] reducir la delincuencia en nuestro país y el crimen organizado. Esa es una de las grandes luchas que va a tener que dar: devolverles la seguridad a los chilenos. La tasa de asesinatos por cada 100.000 personas en Chile es alrededor de seis, pero hace 10 años era 2,5 [por cada 100.000].

Un tercer tema es la migración. El presidente electo fue muy claro en decir que va a cerrar la frontera para los ilegales. Incluso, un tema que fue más discutido es expulsar de Chile a los inmigrantes ilegales.

- En ese sentido, hay propuestas de endurecimiento de sanciones, creación de cárceles de máxima seguridad o la deportación de extranjeros con situación de irregularidad. Pero también está la propuesta de un ajuste del gasto fiscal por US$6.000 millones en 18 meses. ¿Son planteamientos que pueden registrar resultados en un plazo de dos años?

No hay nada que vaya a ser de la noche a la mañana. Estamos luchando contra adversarios que son enemigos potentes, como el crimen organizado. No hay que esperar resultados mágicos en el muy corto plazo. Los planteamientos de Kast no son populistas.

El tema de los US$6.000 millones, quién sabe, no se puede hacer este ajuste en 18 meses, pero se podrá hacer, todas las candidaturas piensan que era necesario un ajuste de gasto. En mi caso particular, dos veces como ministro de Hacienda en dos gobiernos distintos, hice tres ajustes -el 2010, 2011 y el 2018-. Cada uno fue alrededor de 0,4 puntos del PBI, en total 1,2 puntos que, en dinero de hoy, es del orden de US$4.000 millones.

Se pude hacer un ajuste importante, sí, con voluntad política y necesidad, porque hay ciertos ajustes administrativamente [que pueden concretarse], pero hay otros que requieren defenderlos [ante el Congreso] en el presupuesto del próximo año. [...] Es importante que se haga [el ajuste], más allá de si llega a los US$6.000 millones en 18 meses.

- Otras propuestas son la búsqueda de más tratados de libre comercio (TLC) y la reducción del impuesto corporativo de 27% a 23% para medianas y grandes empresas. ¿Qué opina de estos planes?

Él va a tener una política de apertura como en general ha caracterizado a todos los gobiernos de Chile a partir de los noventas. Tenemos TLC con 65 economías del mundo que cubren alrededor del 95% de nuestras exportaciones. Eso es un proceso que va en profundizar la inserción internacional de Chile.

En la rebaja del impuesto corporativo, nosotros en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera lo aumentamos a 20%, pero después llegó a 27% en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, por encima del promedio OCDE, que es del 23%. Me parece una política muy razonable; no soy partidario de distinguirnos con las tasas de impuestos más bajas del mundo.

- ¿Qué políticas considera que Kast podría mantener del actual gobierno?

Va a haber una continuidad en el esfuerzo de reducir los tiempos de los permisos. En materia de grandes proyectos, sí se puede destrabar eso, [hay] muchos proyectos que están en compás de espera o no se han podido materializar porque aún no reúnen los permisos para su ejecución.

Bolsa de Santiago | EFE/ Alberto Valdés / Alberto Valdés

- Agilizar proyectos es otro desafío.

Tenemos un aumento en el costo de los permisos, que se demoran, y todo esto, la ‘permisología’, se traduce en un mayor costo para el desarrollo de proyectos. Ese es otro tema donde el nuevo gobierno debe realizar un trabajo importante. Ahí le voy a dar mérito a este gobierno [de Boric] por la aprobación del proyecto de permisos sectoriales que hoy día es ley: acelera los trámites a través de una serie de mecanismos.

Hay también un tema importante en términos de la reforma política. Hemos tenido una fragmentación extraordinaria del sistema político en los últimos años, tras la reforma hecha en el segundo gobierno de Bachelet. Tenemos 25 partidos con representación parlamentaria. Si se implementa una regla del 5% para ser partido y tener representación partidaria, que está dentro de la discusión en Chile, los partidos se reducirían a seis.

Más allá de esto, el rol que tiene Kast es tratar de hacer un esfuerzo por unificar el país. Estamos en un país muy dividido. Él ha llamado a un gobierno amplio. Un aspecto muy interesante de observar es la formación de una coalición de gobierno que incorpore más allá del Partido Republicano y el Social Cristiano.

- ¿Hay otras propuestas económicas que vea destacables del plan de Kast?

Lo fundamental es lo hablado en términos de ajuste fiscal. Nuestra institucionalidad fiscal es de clase mundial. Lo que pasa es que se nos han deteriorado las finanzas públicas con el déficit fiscal sostenido. El déficit de este 2025 va a ser en torno a 2,4 - 2,5 puntos del PBI; es mi estimación. Es importante reducirlo, recuperar el crecimiento económico y estimular el empleo; y dentro de todo aprovechar este tipo de medidas junto al sentimiento favorable para aumentar la inversión privada.

- Mencionó que Chile, durante la gestión de Boric, registró un crecimiento promedio de 1,9%. ¿Se podría esperar un mayor nivel de crecimiento en la gestión de Kast o que aumente el PBI potencial?

Hoy día coinciden bastante los dos. El crecimiento del orden de 1,9% es más o menos parecido al PBI potencial, que para Chile se estima hoy en 2%. Deberíamos aspirar a que el crecimiento potencial o tendencial de la economía estuviera más cerca de 4%, pero es muy difícil el salto. Llegar al 4% [de crecimiento] es una meta ambiciosa. A finales del gobierno, si las cosas andan bien, podríamos pensar en un crecimiento más cercano al 4%.

- Por otra parte, el diario “El Mercurio” señaló que hay nombres que se barajan para el futuro ministro de Hacienda en la gestión de Kast: los economistas Jorge Quiroz o Bernardo Fontain. ¿Qué opina sobre ellos? ¿Kast también lo ha llamado a usted para ser ministro de Hacienda?

No me voy a pronunciar sobre nombres, porque creo es una decisión que tendrá que tomar el presidente. Por otra parte, he participado de dos gobiernos y hoy día soy un feliz profesor universitario.

- También se ha observado una alternancia entre gobiernos de izquierda y derecha en estas décadas en Chile, como las gestiones de Piñera y Bachellet.

Se mantiene esta alternancia. Me imagino que lo que quiere este futuro gobierno y cualquier gobierno es tener continuidad en sus políticas. Eso significa que duren más de un período. Eso requiere que exista alguien que tome el liderazgo y pueda convencer a los chilenos de darle otro período a un gobierno de una coalición parecida, similar o la misma.