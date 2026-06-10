Resumen

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El precio mediano de las entradas ha caído 20% en el portal oficial para revendedores durante el último mes. Crédito: PATRICK T. FALLON / AFP
El precio mediano de las entradas ha caído 20% en el portal oficial para revendedores durante el último mes. Crédito: PATRICK T. FALLON / AFP
Por Redacción EC

Los revendedores de entradas probablemente serán los primeros perdedores en el Mundial 2026, con cerca de 180 mil boletos todavía disponibles en las plataformas oficiales de reventa apenas días antes del inicio del torneo, informó Financial Times.

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