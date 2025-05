Las CBDC (‘Central Bank Digital Currency’) son una forma de dinero digital que es emitido por el banco central de un país, y por tanto, tienen valor legal. ¿Qué países ya emiten este tipo de divisa? ¿Son las CBDC la competencia de las criptomonedas? Tommaso Mancini, especialista del FMI, responde estas preguntas en entrevista con Dia1 durante las reuniones de primavera del Fondo realizadas en Washington la semana pasada.

¿Para qué sirven las CBDC y por qué son importantes?

¿Qué países ya emiten este tipo de divisa? (Foto: iStock)

La idea que están explorando los bancos centrales es cambiar la cadena tecnológica en la que se asientan estas reservas y pasar potencialmente a una tecnología ‘blockchain’. Eso es lo que hacen la mayoría de los bancos centrales cuando dicen que están investigando sobre la CBDC mayorista.

¿Qué razones existen para usar las CBDC?

En el lado minorista pueden haber muchas razones. De hecho, muchos bancos centrales tienen razones muy diferentes. Una es, por ejemplo, la resistencia del sistema de pago. Como banco central, es posible que quieras tener un sistema de pago adicional por si los demás fallan. En la actualidad, la mayoría de los pagos al por menor se realiza a través de sistemas de pago privados. En algunos países pueden estar muy concentrados o pueden ser proporcionados por actores extranjeros que pueden decidir irse por cualquier razón. El banco central puede querer un sistema de pagos más resistente.

¿Otra razón podría ser inclusión financiera, por ejemplo, en América Latina?

Absolutamente. Hay muchas otras razones, podemos repasarlas. Una de ellas, como te decía, es la resiliencia. Otra puede ser la disciplina del mercado. ¿Qué significa esto?

Puede ser muy caro hacer pagos al por menor y puede ser difícil regular totalmente a los proveedores privados. Así, el banco central, al ofrecer un sistema de pago competitivo de bajo costo o alternativo, puede ayudar a disciplinar el mercado. También, una razón puede ser la inclusión financiera. En algunos países solo el 15% de la población tiene depósitos bancarios. ¿Qué tipo de sistema de pago existe para los demás? Las CBDC podrían ser una respuesta, podrían ser un sistema de pago que esté disponible para las personas que no están bancarizadas.

Entiendo que hay tres países en el mundo que ahora mismo tienen CBDC funcionando, ninguno de ellos en América Latina todavía.

Correcto. E, incluso, para los países que supuestamente han emitido CBDC aún es pronto. Es decir, el proceso no es blanco o negro. Entre el pilotaje y la emisión de CBDC, se empieza a experimentar. Es un viaje largo y no puede hacerse de un día para otro. Creo que las CDBC sólo funcionarán si también se desarrolla el ecosistema en torno al dinero digital. ¿Qué quiero decir con ecosistema? Los monederos que se utilizan para guardar CBDC, las aplicaciones que pueden utilizarse para enviar pagos, la ‘app’ de mensajería a través de la cual puedes pagar a tus amigos, servicios de búsqueda para que puedas introducir números de teléfono, códigos QR.

¿Son las CDBC la competencia de las criptomonedas?

Los bancos centrales tienen que hacer un recorrido típico: poner a prueba la CBDC, empezar a emitirla públicamente y luego, poco a poco, construir el ecosistema estableciendo los incentivos adecuados para que participe el sector privado. Muchos bancos centrales deciden no ser responsables de todo el ecosistema, por lo que quieren aprovechar para ciertos servicios a los actores privados. No es el caso de todos los bancos centrales del mundo, pero la mayoría nos dicen eso. Y en ese caso, se necesita tiempo para desarrollar el ecosistema.

¿Cuáles son los tres países que han emitido CBDC?

Jamaica, Bahamas y Nigeria, en general, Caribe Oriental. Son países pequeños. Y una de las razones por las que se adelantaron a usar esta tecnología es por una que aún no hemos discutido: economizar costos de gestión de efectivo y tener un sistema de pagos que sea resistente a crisis naturales como huracanes, por ejemplo. Si estás en un pequeño estado formado por muchas pequeñas islas, es muy costoso enviar dinero en efectivo a cada una de estas islas, los costos de la gestión de efectivo son muy elevados y normalmente corren a cargo del sistema bancario. Pero, también son un coste para el banco central y toda la sociedad. El efectivo tampoco es una forma de dinero muy resistente si, por ejemplo, se produce una catástrofe climática masiva. Sin duda, esta no es la única razón, pero es una muy fuerte por las que estos pequeños Estados insulares estuvieron primero interesados en las CBDC.

Hay otros países, más grandes, que están impulsando la agenda CBDC. El Banco Central Europeo. está bastante avanzado en su viaje CBDC. Aún no han tomado la decisión de pilotar o emitir un CBDC y cómo lo harían, pero sin duda se están moviendo muy rápido. Y muchos otros bancos centrales de todo el mundo han hecho pruebas y están esperando a ver qué hacen los demás. Los bancos centrales tienen que moverse despacio. Es estupendo que experimenten, pero en un contexto muy limitado, en un entorno protegido, tienen que estar muy seguros de que todo funciona bien.

En América Latina, ¿hay un país más avanzado que otro?

Muchos bancos centrales han hecho públicos sus experimentos con CBDC. Algunos han sido un poco más privados y simplemente no han anunciado o hecho un gran alboroto sobre su experimentación.

Entonces, ¿las CBDC no son para todos?

No, absolutamente no, es muy importante decirlo. A eso quería llegar. Primero, los objetivos son múltiples. Segundo, cada uno de estos objetivos será más o menos relevante para los países. Tercero, algunos países pueden simplemente decidir que no es para ellos. Es posible que algunos países simplemente no acepten ninguna de las casillas que podrían corresponder a las CBDC y algunos países ya han dicho que no participarán en las CBDC minoristas.

¿Podemos decir que las CBDC son la competencia de las criptodivisas?

No, yo no diría eso porque, en primer lugar, tenemos que definir lo que es una criptomoneda. En segundo lugar, tenemos que entender cuáles son los casos de uso de cada una de estas diferentes formas de criptomonedas. Número tres, tenemos que ver si estos casos de uso se superponen con los casos de uso de CBDC.

Los criptoactivos tienen diversas formas. Uno son los criptoactivos sin respaldo, como el Bitcoin. Su valor fluctúa enormemente. Se crean a través de la ‘minería’. Se trata de instrumentos muy arriesgados que suelen utilizarse para especular. Estos instrumentos tienen algunas, propiedades en términos de correlaciones con el mercado de valores, pero estas correlaciones tienden a moverse con el tiempo, así que es difícil utilizarlos como instrumentos de cobertura, aunque es posible. También, tienes las llamadas ‘Stablecoins’.

Indexadas al dólar normalmente.

Indexadas a lo que sea que estén emitiendo. La mayoría de las ‘Stablecoins’ actuales se emiten en dólares, pero no es una necesidad. Así que se trata de pasivos privados que están respaldados por activos. La estabilidad de estos pasivos privados depende de qué los respalde. Si se cumplen varios criterios, que han sido debatidos por el Consejo de Estabilidad Financiera del Consejo de Estabilidad Financiera, por el FMI y por otras instituciones, entonces puede haber una probabilidad mucho mayor de que su valor permanezca estable a lo largo del tiempo y, por tanto, una mayor posibilidad de que puedan utilizarse para pagos. Y luego tienes otros pasivos privados respaldados con activos de mayor riesgo. Se llaman ‘tokens’ y se utilizan con fines de inversión, al igual que los activos subyacentes. Por ejemplo, si ‘tokenizas’ bonos corporativos, su valor va a fluctuar con el tiempo, pero de una manera muy previsible, por lo que puede utilizarse más fácilmente como vehículo de inversión. La CBDC no es un instrumento especulativo, así que no es un competidor para los criptoactivos porque no tienen retorno. Tampoco es un activo de inversión.

La mayoría de las ‘Stablecoins’ actuales se emiten en dólares, pero no es una necesidad. (Foto: Diseñado por Freepik)

Las CBDC son un instrumento de pago que puede ser comparado, de alguna forma a ‘Stablecoins’ bien regulados. Aun así, la CBDC es claramente un depósito de valor más seguro porque está emitida por el banco central, y no hay activo más líquido y más seguro que un pasivo del banco central. Así que la CBDC en ese sentido siempre va a dominar a cualquier otra forma de dinero privado. A las CBDC se les compara más bien con los depósitos bancarios. Esa es una de las preocupaciones de los bancos centrales. Los depósitos bancarios son muy seguros en la mayoría de los países donde hay seguro de depósitos. Los bancos de la mayoría de los países tienen acceso a la ventanilla de liquidez del banco central así que es un activo muy seguro para la gente. En cuanto a los pagos, estos pueden canjearse a la par en la mayoría de los casos, y ese es el caso de las CBDC. Así, ahí hay competencia potencial. En los planes de los bancos centrales para desarrollar las CBDC, están las formas para limitar las tenencias de CBDC de un solo individuo. Es decir, puede haber límites diarios o semanales para la cartera.

¿Cómo ve la infraestructura de pagos en América Latina en comparación con otras regiones? En Brasil existe el caso Pix, desarrollado por el banco central, pero no es el caso de otros países de América Latina. ¿Cuál diría que es el futuro?

Pix es un ejemplo muy exitoso de sistema de pago rápido.

Generó mucha inclusión financiera.

(Asiente) Pix es una infraestructura, no es una forma de dinero, así que no es comparable a las CBDC. La forma de dinero que se negocia por los individuos sigue siendo un depósito bancario. Las CBDC son una forma de dinero y también la infraestructura en la que este dinero se puede liquidar.

Pix ha tenido un impacto masivo, enormemente positivo, en la inclusión financiera, porque ha abaratado los costos de las transacciones. También ha hecho que las transacciones sean mucho más fáciles y accesibles a través de aplicaciones en línea.

Así, los vendedores ambulantes pueden vender un producto e imprimir un código QR que se escanea y los pagos llegan inmediatamente. De este modo, el comerciante sabe, a veces incluso por un sonido, que se ha recibido el pago, por lo que puede entregar la mercancía de inmediato. Eso es muy valioso e innovador.

Cuando los bancos centrales hablan con la comunidad bancaria sobre la introducción de estas innovaciones como los sistemas de pago rápido, a menudo se resisten porque tienen miedo de perder los ingresos que los sistemas de pago que utilizan. En el caso de Brasil, muchos bancos se han beneficiado de dos formas importantes. Una de ellas es la reducción de los costos del manejo del efectivo, a cargo de los bancos. Otra, es que se han podido desarrollar nuevas líneas de productos. Por ejemplo, el comprar ahora y pagar más tarde. Una vez que se dispone de estas formas digitales de pago, se pueden crear servicios y aplicaciones adicionales que pueden contribuir a la rentabilidad del banco. Los bancos que han sabido evolucionar han podido beneficiarse. Eso es lo esencial. Está por verse cómo evoluciona el resto del continente. De nuevo, hay mucha heterogeneidad entre países. La realidad sobre el terreno es diferente.

Y desigual.

(Asiente) Y desigual.