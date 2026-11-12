El Fondo Monetario Internacional (FMI) no ha detectado indicios de que la crisis del Ueno Bank en Paraguay se haya trasladado a países vecinos, declaró este jueves la portavoz del organismo, Julie Kozack.

“Vemos que las autoridades paraguayas han tomado decisiones rápidas, incluidos pagos a los depositantes”, declaró en rueda de prensa la portavoz.

“En general, no hemos detectado en Paraguay, o en la región, que [la crisis] se vaya a extender a otros bancos” añadió.

El Banco Central de Paraguay anunció este miércoles que devolvió al menos una parte de sus ahorros al 100% de los depositantes con derecho a garantía de Ueno Bank, aunque la mayoría del dinero sigue pendiente de recuperación.

El Banco Central tuvo que intervenir Ueno de forma urgente el 3 de noviembre, dejando a cientos de miles de clientes sin acceso a sus depósitos. Se desataron manifestaciones multitudinarias.

El escándalo provocó la destitución y detención del presidente Santiago Peña.