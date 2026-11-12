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Resumen

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La sede principal del banco Ueno Bank, en Asunción, Paraguay, el 3 de noviembre de 2026. (Juan Pablo Pino / EFE)
La sede principal del banco Ueno Bank, en Asunción, Paraguay, el 3 de noviembre de 2026. (Juan Pablo Pino / EFE)
/ Juan Pablo Pino
Por Agencia AFP

El Fondo Monetario Internacional (FMI) no ha detectado indicios de que la crisis del Ueno Bank en Paraguay se haya trasladado a países vecinos, declaró este jueves la portavoz del organismo, Julie Kozack.

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