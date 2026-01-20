Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), indicó que es demasiado pronto para evaluar el impacto económico de las tensiones en Groenlandia, aunque podrían ser un obstáculo para el crecimiento.

“Hemos realizado todo tipo de simulaciones de lo que podría suceder, y lo que vemos en estas simulaciones es que si nos desviamos de mantener el comercio más o menos en el camino correcto, eso podría frenar el crecimiento”, sostuvo Georgieva a Bloomberg Television.

Los comentarios de Georgieva se produjeron tras la amenaza del sábado de Donald Trump de imponer un arancel del 10% a las importaciones de ocho países europeos a menos que se alcance un acuerdo para la “compra de Groenlandia” por parte de Estados Unidos.

“La mejor manera de avanzar es encontrar una vía hacia un acuerdo, y eso será bueno para todos en todas partes”, agregó.

Por otro lado, el FMI mejoró este lunes sus perspectivas de crecimiento mundial para este 2026, aunque advirtió que las preocupaciones sobre una burbuja de inteligencia artificial y las tensiones comerciales y geopolíticas siguen siendo riesgos.