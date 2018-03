- / -

El martes por la mañana en Manhattan, Kathy Wylde envió un correo electrónico invitando a Gary Cohn a una nueva reunión. Wylde dirige un grupo de ejecutivos de empresa con buenas conexiones, Partnership for New York City, que se reunieron con Cohn y Donald Trump el año pasado para hablar sobre infraestructura. A las pocas horas, Wylde abrió un correo de un colega con la noticia de que Cohn, ex presidente de Goldman Sachs Group Inc., renunciaba como principal asesor económico de Trump.