Fuga de talentos en Venezuela: empresas hacen de todo para seguir en el mercado

Algunas firmas en Venezuela han optado por hacer recortes de personal, mientras que otras han desplegado una serie de compensaciones para mantener a sus colaboradores aún con bajos salarios y bajas expectativas de cambio en un futuro cercano.

Aún en la incertidumbre, hay esperanzas de que esta crisis económica y humanitaria se acabe y que la actividad empresarial pueda continuar con el desarrollo del país y la generación de empleo. Una de las principales preocupaciones del sector privado es la integración regional que ha perdido el país, limitando sus posibilidades de producción.

En el marco del evento Business Future of the Americas (BFA 2019) organizado por AmCham Colombia y con colaboración de ProColombia en la ciudad de Barranquilla, Francisco Sanánez, Presidente de AmCham Venezuela, conversó con El Comercio sobre la fuga de talentos que sufren las empresas y las medidas que han tomado estas para retener a sus trabajadores en medio de la debacle económica que vive Venezuela.

—Cerca de 5 millones de venezolanos han emigrado hasta el momento, ¿qué han hecho las empresas ante la fuga de talentos en el país?

Las empresas en los últimos años dan una serie de medidas compensatorias como ofrecer alimentos, reducción en tiempos, o cualquier tipo de apoyo social para compensar la pérdida del salario real y la fuga de talentos que se vive desde hace años en el país. Existe una colaboración en ambas partes, que funciona como una válvula de escape.

En el mercado actual en cualquier sector se produce entre el 10% y 30% de lo que se ofrecía, las empresas que han logrado sobrevivir es porque tienen trabajadores comprometidos, ya que no pueden pagar más. El venezolano ha resultado muy resiliente ante esta crisis que ya tiene muchos años.​

Venezuela tenía hace diez años, un consumo per cápita tres veces más alto al de la región. Desde el lado del consumo, las firmas han hecho una reducción en su oferta, cambios en formatos de los empaques, buscando nuevas formas de llegar al consumidor porque la gente no tiene dinero para consumir en los tamaños de empaque tradicionales.

—¿Cómo ha sido el cambio en la actividad empresarial, el antes y después de esta fractura en el sistema económico?

​Esta crisis tan prolongada, con todas sus facetas, ha ejercido una presión muy fuerte, justamente, en la realidad financiera de las empresas. Lo primero que te diría es que las empresas en Venezuela no han podido reinvertir en sus negocios para poder, por ejemplo, actualizarse tecnológicamente, mejorar procesos, etc. Ni hablemos de crecer, porque no es un escenario posible en la actual Venezuela.

Las empresas no están generando lo suficientes resultados y ya tenemos varios años en esta situación.

Una primera implicancia es que esta falta de reinversión conlleva un gran costo en la productividad, también tecnológico desde luego. Segundo es que ha habido una pérdida de muchísimas empresas en el sector productivo venezolano, dentro de los sectores más importantes está el petrolero en términos de aporte al PBI, pero evidentemente la industria es muy importante también, la metalmecánica, entre otras

—¿Realmente hay esperanza de que Venezuela pueda empezar nuevamente su historia?

La evolución de la historia es una gran pugna por ideas que se convierten en un cómo se gobierna, cómo se produce en la ciudad, cómo se desarrolla la tecnología, etc. Yo creo que la gente se va dando cuenta de qué es lo mejor, al final, las buenas ideas terminan dominando, sino no estaríamos hoy aquí.

La pregunta es, ¿cuándo terminará esto? Nadie sabe pero yo estoy absolutamente convencido de que por ese espíritu de lucha y por esa característica histórica de que las buenas ideas siempre salen a luz y son las que persisten,Venezuela va a conseguir un cambio en la forma de conducir el país, fundamentado en esta esperanza de tantos venezolanos que quieren que esto finalmente ocurra.

—¿Cuáles serían los principales retos para el sector privado, una vez resuelta la crisis?

Pienso que como parte de lo que se haga para recuperar el país de la crisis, necesitamos reinstitucionalizar el país en temas como comercio, por ejemplo, que nos abre nuevamente las puertas a una integración regional a través de los tratados, los que ya teníamos y todos los que pudiéramos tener en el futuro. Estar enmarcados en esta tarea es un vehículo muy efectivo para lograr una integración regional más efectiva y rápida.

Pero este tema es multifactorial y lo que debiera preocuparnos es la no resolución del problema, y que se siga prolongando esta situación porque el país no es viable económicamente y no se puede dar la atención necesaria a los temas sociales, que son tan importantes.

El gran problema es si esto se prolonga mucho más, ya no son solo las sanciones [que impuso EE.UU. a la petrolera estatal venezolana PDVSA], sino que es todo el contexto lo que hace que la crisis que ya tenemos—que tiene una connotación económica pero también social—, sigue magnificándose ya que la contracción de demanda sigue avanzando y viene por el debilitamiento del poder adquisitivo de los venezolanos.

—¿Cuál ha sido el papel de AmCham Venezuela en esta conferencia internacional, qué significa esto para ustedes?

​AmCham cumple próximamente 70 años como miembro muy activo en el país. Esta cámara nació en una época de enorme actividad de multinacionales en Venezuela, por lo tanto, ha sido una cámara muy integrada y una de las cámaras fundadoras de la Accla.

La participación de Venezuela en el BFA 2019 que organizó AmCham Colombia, es fundamental, en el marco de este paso hacia delante. De lograr una mayor integración regional en el mercado, estar dentro de una federación de cámaras es muy importante, ser un miembro activo en el ámbito internacional, hace toda la diferencia.

Venezuela viene con un gran rezago y tocará a su tiempo poner en orden los temas macros, poner en orden la casa y eventualmente llegar a la agenda de competitividad. En este trayecto la reinstitucionalidad, para volver a construir estas relaciones bilaterales y recuperar la confianza es muy importante, la asistencia a este tipo de eventos internacionales nos suma desde luego.

—Finalmente, ¿qué opinión tienen de los comentarios positivos y alentadores del presidente colombiano, Iván Duque, sobre la inclusión de los venezolanos en la fuerza laboral del país y su apoyo contra la dictadura de Maduro?

Creo que esto parte de una larga data de relaciones como él dijo, de países hermanos. Venezuela recibió también a una gran cantidad de colombianos y también personas de toda América Latina entre los años 60 y 70 y fueron recibidos con ese calor y ese efecto con el que se les está recibiendo ahora en otros países, como es en el caso colombiano. Hemos tenido también momentos de tensión, pero lo que ha gobernado es esa tradición de pueblos hermanos y se agradece mucho.