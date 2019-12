Mundo







Fundador de Huawei: Trump me golpeó tan duro que me hizo volver a al trabajo “No entiendo porque EE.UU. y China entraron en una guerra comercial, no sé si [Donald Trump] está ahora un poco arrepentido el que ha desatado esta guerra, tampoco sé si el mismo tiene confianza en que su país va a ganarla”, aseguró el empresario