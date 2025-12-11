El Grupo Abra, formado por las aerolíneas sudamericanas Avianca y Gol (que tiene un principio de acuerdo para tomar el control de la empresa chilena Sky), presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) el borrador para una posible oferta pública inicial de sus acciones ordinarias en Estados Unidos.

De acuerdo con el conglomerado, la presentación confidencial del borrador de declaración de registro ante la SEC se hizo en noviembre pasado.

“Tanto la oferta en sí como su calendario están sujetos a las condiciones del mercado, otros factores y a la finalización del proceso de revisión por parte de la SEC”, indicó el comunicado emitido por el grupo.

Cabe precisar que el conglomerado había anunciado en octubre pasado su intención de presentar de forma confidencial ante la SEC un borrador de registro para una posible oferta pública inicial de sus acciones ordinarias, y que ahora lo confirma.

El Grupo Abra, con sede en el Reino Unido, fue creado en mayo en 2002 por la aerolínea colombiana Avianca y la brasileña Gol, con una inversión estratégica en Wamos Air.