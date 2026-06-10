El Grupo Tale anunció su ingreso al mercado inmobiliario de Estados Unidos mediante el desarrollo de “Landmark at Theon”, un proyecto de habilitación urbana de más de 750 lotes residenciales ubicado en Jarrell, dentro del área de expansión de Austin, Texas, uno de los mercados de mayor crecimiento demográfico y económico de Norteamérica.

La operación se desarrolló en alianza con Landmark, firma estadounidense con más de 20 años de experiencia especializada en desarrollo inmobiliario residencial e industrial en mercados estratégicos como Texas, anteriormente esta empresa ha colocado proyectos enteros a los fondos de inversión más grandes del mundo.

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Como parte de esta expansión, Alliance Capital, gestor de fondos inmobiliarios del Grupo Tale, presentó en Lima un fondo de inversión privado orientado a inversionistas peruanos interesados en participar en el financiamiento del proyecto inmobiliario en Estados Unidos.

El vehículo de inversión contempla una recaudación de hasta US$12 millones y está estructurado bajo instrumentos de deuda titulizada, con retornos anuales de dos dígitos. El fondo considera pagos trimestrales y un plazo de inversión de 36 meses.

“Esta expansión refleja la evolución del Grupo Tale hacia una plataforma internacional de desarrollo e inversión inmobiliaria. Hoy no solo desarrollamos proyectos en Perú, sino que estamos conectando capital latinoamericano con mercados inmobiliarios de alto crecimiento en el mundo”, señaló Luciano Levaggi, CEO de Alliance Capital.

El proyecto “Landmark at Theon” contempla el desarrollo de aproximadamente 750 lotes unifamiliares terminados y se ubica estratégicamente cerca del corredor Austin-Georgetown. Según información presentada durante el evento, más del 70% del proyecto ya habría sido comprometido institucionalmente a los desarrolladores más grandes del país.

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La apuesta por Texas responde al acelerado crecimiento económico del estado, impulsado por la llegada de corporaciones tecnológicas y manufactureras. Empresas como Tesla, Samsung y Dell han fortalecido su presencia en la región, contribuyendo a una creciente demanda de vivienda y expansión urbana.

Con esta operación, el Grupo Tale acelera su proceso de internacionalización. La compañía ya cuenta con proyectos inmobiliarios en España, específicamente en Palma de Mallorca, y ahora suma Estados Unidos como parte de su estrategia de diversificación internacional.

En el mercado peruano, Tale Inmobiliaria se ha consolidado como una de las compañías de mayor crecimiento del sector, ubicándose actualmente dentro del top 3 del ranking de ventas inmobiliarias del país. Alliance Capital tendrá a su cargo la gestión y estructuración del fondo presentado en Perú, fortaleciendo así el ecosistema financiero e inmobiliario del grupo.