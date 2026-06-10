Resumen

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Como parte de esta expansión, Alliance Capital, gestor de fondos inmobiliarios del Grupo Tale, presentó en Lima un fondo de inversión privado orientado a inversionistas peruanos interesados en participar en el financiamiento del proyecto inmobiliario en Estados Unidos. Foto: GEC.
Como parte de esta expansión, Alliance Capital, gestor de fondos inmobiliarios del Grupo Tale, presentó en Lima un fondo de inversión privado orientado a inversionistas peruanos interesados en participar en el financiamiento del proyecto inmobiliario en Estados Unidos. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Grupo Tale anunció su ingreso al mercado inmobiliario de Estados Unidos mediante el desarrollo de “Landmark at Theon”, un proyecto de habilitación urbana de más de 750 lotes residenciales ubicado en Jarrell, dentro del área de expansión de Austin, Texas, uno de los mercados de mayor crecimiento demográfico y económico de Norteamérica.

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