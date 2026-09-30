El objetivo a corto plazo es revisar compromisos pendientes y evitar una nueva escalada con efectos sobre las cadenas de suministro a nivel global. (Foto: AFP)
El objetivo a corto plazo es revisar compromisos pendientes y evitar una nueva escalada con efectos sobre las cadenas de suministro a nivel global. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Estados Unidos y China dieron nuevas señales de apertura a la negociación en su disputa arancelaria pues ambos gobiernos acordaron prorrogar por dos meses, hasta el 10 de enero, la tregua comercial, informó Scotiabank. El objetivo a corto plazo es revisar compromisos pendientes y evitar una nueva escalada con efectos sobre las cadenas de suministro a nivel global.

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