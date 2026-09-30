Estados Unidos y China dieron nuevas señales de apertura a la negociación en su disputa arancelaria pues ambos gobiernos acordaron prorrogar por dos meses, hasta el 10 de enero, la tregua comercial, informó Scotiabank. El objetivo a corto plazo es revisar compromisos pendientes y evitar una nueva escalada con efectos sobre las cadenas de suministro a nivel global.

No obstante, persisten algunas diferencias relacionadas con Taiwán, el conflicto en Medio Oriente y la inteligencia artificial que siguen limitando un acuerdo más prolongado. Estados Unidos y China acordaron reducir en US$60.000 millones las tasas comerciales, en un marco denominado 30 por 30, donde se permitiría a cada país importar bienes no sensibles por un valor de US$30.000 millones con tasas arancelarias reducidas.

La Junta de Comercio de EE.UU. - China ha aprobado listas de productos de valor comparable, tomando como referencia datos del 2024. EEUU reducirá las tarifas aplicadas sobre 77 grupos de productos chinos, destacando electrodomésticos, juguetes y artículos para bebés.

Por su parte, China redujo las tasas aplicadas a 1,619 líneas de productos estadounidense como carbón y productos relacionados a instrumental médico. Pero, lo más resaltante es que dentro de la reducción de aranceles a productos agroalimentarios no se encuentra la soya en grano, uno de los principales productos agrícolas que EE.UU. vende a China. Sin embargo, si se incluyen ciertas semillas de soya y sus derivados.

Se observa que el déficit comercial de EE.UU. con China se redujo cerca de 40% entre 2019 y 2025, reflejando una reducción del déficit desde que llegó la administración Trump. Aunque es cierto que dada la hostilidad inicial entre ambas economías el comercio se redirigió a otros países. “Si bien se han llegado a acuerdos favorables, EE.UU. considera estos dos meses como un periodo de evaluación sobre el cumplimiento de los acuerdos previos, como las compras de soya estadounidense y otros productos agrícolas, así como el acceso a tierras raras”, explicó Scotiabank en su reporte.

Este trato arancelario más favorable responde a mejorar el acceso al mercado comercial, sin embargo, también se tocaron temas claves que podrían afectar la tregua.

La soberanía de Taiwán

Xi Jinping marcó nuevamente un límite político respecto a Taiwán y reiteró que la soberanía china sobre la isla es indiscutible. Si bien EE.UU. respeta el principio de una sola China, mantiene vínculos de seguridad con Taiwán. EE.UU. ha vendido armamento a Taiwán, con esos precedentes, China busca que mantengan su oposición oficial a la independencia taiwanesa. Sin embargo, Trump no se pronunció sobre el tema durante el encuentro.

La guerra en Medio Oriente

El presidente de China expresó su deseo de que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo lo antes posible. China es un socio clave de Irán, por tanto, se ha opuesto a la guerra impulsada por EE.UU. e Israel debido principalmente a que afronta en mayor medida repercusiones económicas derivadas del cierre del estrecho de Ormuz. Donald Trump, por su parte, pretende que China utilice su influencia para persuadir a Irán y acepte los lineamientos que EE.UU. le ofrece.

La inteligencia artificial

Si bien la IA representa otro sector de competencia, Xi Jinping sostiene que ambas potencias tienen la responsabilidad de garantizar que su desarrollo permanezca bajo control humano. Trump, en cambio, señaló en la red social Truth Social que quiere mantenerla exactamente dónde está, en referencia a los pedidos de regulación. En este campo, existe un consenso sobre los riesgos de la IA, pero no sobre cómo gestionarlos, debido a la desconfianza y a la creciente competencia bilateral.

La extensión de la tregua, además de reducir el riesgo de otra escalada arancelaria, le permite a Trump atravesar las elecciones legislativas de noviembre con menor presión comercial. Este acuerdo representa más una pausa táctica para reducir la dependencia de China, que una reconciliación. Si bien es conveniente para contener las tensiones actuales, la relación se mantiene tensa y sin acuerdos tangibles con relación a Taiwán, la seguridad tecnológica y el conflicto en Medio Oriente. En líneas generales, no se ha observado todavía un cambio real en las posiciones comerciales de ambos países.