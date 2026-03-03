Escuchar
Los precios del petróleo y sus derivados suben en el mercado internacional y el Perú se queda sin gas natural para morigerar este impacto.
Por Juan Saldarriaga

“Si algo puede salir mal, saldrá mal en el peor momento posible”, señala la famosa Ley de Murphy.

