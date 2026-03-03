“Si algo puede salir mal, saldrá mal en el peor momento posible”, señala la famosa Ley de Murphy.

Y no se equivoca, porque el conflicto en el Golfo Pérsico configura el peor de los escenarios para una emergencia que nadie veía venir en la presente coyuntura: la restricción en el suministro de gas natural como consecuencia de una deflagración ocurrida el pasado domingo en el ducto de Camisea (TGP).

Se trata de una “tormenta perfecta” para el Perú porque reduce significativamente el abastecimiento de gas natural en circunstancias en que el combustible que lo sustituye, el petróleo, escala de precio en el contexto internacional, manifiesta Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH).

“Lamentablemente, se han dado dos eventos que nadie hubiera querido que ocurran simultáneamente”, apunta Eduardo Guevara, ex viceministro de hidrocarburos y socio de energía y cambio climático de CMS Grau.

La restricción en el suministro de gas natural afectará a industrias, generadoras eléctricas y estaciones de servicio durante cerca de 14 días, según estimaciones del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Ductos de gas natural.

Por esta razón, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) solicita al Ejecutivo la emisión de un decreto de urgencia que “permita viabilizar de manera excepcional y temporal el uso de fuentes alternativas de energía”, como el diésel y el GLP.

Se trata, sin embargo, de ’commodities’ que vienen subiendo de precio debido al conflicto en torno a Irán. Al cierre del lunes, en efecto, el precio del barril Brent había saltado cerca de US$10, a U$82, y algunos analistas proyectan que podría llegar hasta US$120 (como sugiere JP Morgan).

¿Qué opinan los especialistas en Perú? ¿Por cuánto tiempo más subirán los precios del crudo y cómo impactará esto a nuestro país?

ORMUZ Y GUERRA REGIONAL

Según especialistas consultados por este Diario, son dos las variables que pueden influir en una mayor apreciación del precio del crudo.

Una es el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz, por donde se desplaza el 20% del petróleo del mundo, y otra es la expansión del conflicto a toda la región arábiga. Y esto no por poco tiempo.

El repunte del crudo se aceleró tras la paralización del tránsito por el Estrecho de Ormuz y la suspensión de operaciones en una refinería saudí. Foto: EFE.

“El tema no es si se cierra el estrecho, sino por cuánto tiempo. Si fuera solo por unos días, el efecto va a ser absorbido por los mercados rápidamente. Pero, si esto se alarga, los mercados van a empezar a descontar un costo mayor para la economía global”, refiere el internacionalista Farid Kahatt.

Gonzalo Tamayo, socio de Macroconsult, considera, en esa línea, que el precio del petróleo puede seguir subiendo si el conflicto se arraiga en la región y la tensión creada por esta situación se prolonga por más de dos o tres semanas.

No ve, sin embargo, una situación que sugiera una escalada del precio del barril hasta US$110 o US$120.

“El petróleo puede subir un poco más en la medida que aumenten los riesgos logísticos y haya algo más de destrucción de infraestructura vital”, opina.

El precio del petróleo se ha disparado por encima de los US$80.

La clave, concuerda Eduardo Guevara, será la duración del conflicto y su impacto a lo largo y ancho del Golfo Pérsico.

¿Cuánto podría durar la guerra en el golfo pérsico?

CAPACIDAD BÉLICA

Kahatt señala que la duración de la guerra dependerá de la capacidad de Irán para seguir lanzando misiles.

Esto, a pesar de las previsiones de Donald Trump, quien ha estimado que la guerra podría durar de cuatro a seis semanas.

“Yo garantizaría que si el gobierno iraní continúa lanzando cohetes en una considerable cantidad hacia la tercera y cuarta semana (de guerra), EE.UU. y sus aliados se van a ver en la encrucijada de buscar un acercamiento o continuar la guerra indefinidamente”, indica el internacionalista.

Mientras tanto, indica, Irán se ha propuesto alargar y profundizar el conflicto para que los países de la región presionen a EE.UU. a llegar a un acuerdo.

Imagen satelital del estrecho de Ormuz (Archivo 2017).

Entre tanto, el precio del petróleo y de sus derivados se van a mantener elevados, con implicancias negativas para el Perú porque “nuestro precio doméstico depende mucho de la paridad de importación”, precisa Tamayo.

“Eso significa que, si por cuestiones de inestabilidad, los precios internacionales suben, el mercado va a tener que recibir ese impacto”, explica.

Se trata de un impacto apreciable porque el Perú importa el 75% del diésel y las gasolinas que consume, además de un 30% del GLP, manifiesta Cantuarias.

La paralización preventiva del transporte de gas natural en Camisea se produjo luego del incidente reportado el 1 de marzo en Megantoni. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec

Y ahora resulta que la deflagración en Camisea no solamente ha cortado el suministro de gas natural sino también el de los líquidos de gas natural (LGN) de donde se extrae el GLP.

Eso significa, explica Tamayo, que el Perú va a tener que importar rápidamente todo lo que se pueda de GLP a precios más elevados que los actuales.