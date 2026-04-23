La guerra en Medio Oriente podría pesar sobre los juguetes de felpa como Snuggle Glove, Bizzikins y Wobblies, así como muchos juguetes blandos desarrollados con poliéster y acrílicos, fibras sintéticas derivadas del petróleo, advirtió la web Los Angeles Times.

El medio pone como ejemplo que proveedores de China notificaron, tres semanas después de que comenzó el conflicto, a Aleni Brands, compañía que produce juguetes blandos, que conseguir los materiales ya les estaba costando entre un 10% y un 15% más, señaló el director ejecutivo Ricardo Venegas.

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“Creo que esta situación demuestra cuánto permea el petróleo en todo nuestro sistema, y no podemos escapar de ellos. ¿Quién habría pensado que el precio de un juguete tendría una relación directa con el petróleo?“, indicó Venegas.

Sin embargo, no solo se trata de juguetes. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, los petroquímicos derivados del petróleo y el gas natural se utilizan para fabricar más de 6.000 productos de consumo.

Teclados de computadoras, lápiz labial, raquetas de tenis, pijamas, lentes de contacto blandas, detergente, chicle, zapatos, crayones, crema de afeitar, almohadas, aspirina, dentaduras postizas, cinta adhesiva, paraguas y cuerdas de guitarra de nailon son solo algunos.

El citado medio refiere que, de momento, el efecto más tangible e inmediato de la guerra para muchas personas fuera de la zona de conflicto ha sido el alza de los precios de la gasolina. Por su parte, los viajeros están viendo tarifas aéreas y cargos por vuelos más altos, a medida que las aerolíneas responden al aumento del costo del combustible de avión.

Los expertos dicen que, si el petróleo se mantiene por encima de 90 dólares por barril durante los próximos meses, las presiones de costos se acelerarán en toda la red de suministro. Matt Priest, director ejecutivo de Footwear Distributors and Retailers of America, señaló que la mayoría de los miembros de la organización comercial mantienen un inventario de productos terminados para dos o tres meses, lo que proporciona un colchón temporal frente a los mayores costos de materiales.

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Según un informe que la organización publicó el mes pasado sobre la “exposición a los precios del petróleo y el impacto en los costos del calzado” de la industria del calzado de Estados Unidos, aproximadamente el 70% de los materiales en los zapatos sintéticos se basa en petroquímicos, y el 30% de los costos de estos materiales está directamente ligado a las oscilaciones del precio del petróleo.

El análisis estimó que, entre materiales, energía de fábrica y transporte, que las empresas paguen más por derivados del petróleo podría traducirse en un aumento de entre el 1,5% y el 3% en el precio que los compradores pagan por un par de zapatos hacia finales del verano y el otoño.

Según Nate Herman, vicepresidente ejecutivo de la American Apparel & Footwear Association. los fabricantes de calzado y ropa de Estados Unidos necesitan empezar a firmar contratos con proveedores, en su mayoría fuera de Estados Unidos, para pedidos de fibra corta de poliéster y de hilo de filamento de poliéster a fin de que sus diseños lleguen a los estantes de las tiendas y a internet para la temporada de compras navideñas.

Rinseroo, que vende accesorios para cabezales de duchas, bañeras, lavados de limpieza, aseo de mascotas y baño también están subiendo los costos, los cuales incluyen derivados del petróleo triplicó su pedido a su proveedor en China. Mientras que empresas que venden productos para tratar heridas, como vendas, apósitos, almohadillas y esponjas a residencias de ancianos y otras instalaciones médicas, planea subir sus precios un 15% en cuestión de semanas.