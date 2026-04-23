Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

No solo se trata de juguetes. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, los petroquímicos derivados del petróleo y el gas natural se utilizan para fabricar más de 6.000 productos de consumo. | Foto referencial: Unsplash
No solo se trata de juguetes. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, los petroquímicos derivados del petróleo y el gas natural se utilizan para fabricar más de 6.000 productos de consumo. | Foto referencial: Unsplash
Por Redacción EC

La guerra en Medio Oriente podría pesar sobre los juguetes de felpa como Snuggle Glove, Bizzikins y Wobblies, así como muchos juguetes blandos desarrollados con poliéster y acrílicos, fibras sintéticas derivadas del petróleo, advirtió la web Los Angeles Times.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.