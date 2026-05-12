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Según los datos, los precios de los alimentos subieron un 3,2% en abril con respecto al año pasado, su mayor subida desde 2023. (Foto: AFP)
Según los datos, los precios de los alimentos subieron un 3,2% en abril con respecto al año pasado, su mayor subida desde 2023. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

La inflación de Estados Unidos subió en abril a su nivel más alto en tres años, en línea con las expectativas del mercado, por las consecuencias de la guerra en Medio Oriente sobre la economía más grande del mundo.

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