Inflación interanual repunta a 3% en septiembre de 2025 en Estados Unidos

Los precios al consumo aumentaron menos de lo esperado en Estados Unidos en la medición a 12 meses, según los datos oficiales publicados con retraso este viernes debido al cierre de servicios públicos en curso.

El índice de precios al consumidor (IPC) tuvo un incremento de 3% en el año móvil terminado en setiembre, desde el 2,9% de agosto, informó el Departamento de Trabajo en un comunicado. Con respecto a agosto, los precios aumentaron.

La inflación subyacente, que excluye artículos considerados volátiles como alimentos y energía, se moderó durante el mes, hasta el 0,2%, y durante el año, hasta el 3% (en comparación con el 3,1% del mes anterior).

El Departamento de Trabajo tenía previsto publicar su índice el 15 de septiembre, pero el cierre del gobierno estadounidense provocó un aplazamiento.

Sin embargo, este es el único indicador macroeconómico difundido por el gobierno federal desde principios de mes. Es un dato esencial, porque las jubilaciones de los estadounidenses se ajustan con base en el IPC.

Era también un indicador muy aguardado por Wall Street. “La inflación sigue siendo una preocupación, en particular con respecto a la posible decisión de la Reserva Federal (Fed) de volver a recortar las tasas de interés” de interés, declaró a la AFP Adam Sahran, analista de 50 Park Investment.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) se reunirá martes y miércoles de la semana próxima, y los mercados anticipan un nuevo recorte de 0,25 puntos de la tasa, lo que situaría sus tipos de referencia en un rango previsto de 3,75% a 4%, según la herramienta de seguimiento FedWatch de CME.

“Si se observan los precios al consumidor en este momento, van a la baja”, declaró a la AFP Tim Urbanowicz, de Innovator Capital Management, antes de la publicación del IPC.

Sin embargo, “se necesita que la inflación no solo se mantenga estable, sino que disminuya para que este recorte de tipos esté justificado”, añadió.