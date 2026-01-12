Trump dice que Estados Unidos impondrá aranceles del 25% a socios comerciales de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que impondrá aranceles del 25% a cualquier país que comercie con Irán, en momentos en que aumenta la presión sobre Teherán debido a la represión contra protestas antigubernamentales.

“ Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará aranceles del 25% por cualquier negocio que realice con Estados Unidos. Esta orden es definitiva y concluyente ”, dijo Trump en su red Truth Social.

Los principales socios comerciales de Irán son China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak, según la base de datos económicos Trading Economics.

Antes de este anuncio, Trump amenazó el fin de semana con una posible intervención militar en Irán debido a la represión en las protestas, en las que según grupos de derechos humanos han aumentado el número de muertos.

“Los ataques aéreos serían una de las muchas, muchas opciones que están sobre la mesa para el comandante en jefe”, comentó este lunes a periodistas la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Agregó sin embargo que Irán tiene abierto un canal diplomático con el enviado especial de Trump Steve Witkoff y lo que dice Teherán en privado es “bastante diferente” de lo que dice en declaraciones públicas.

La represión del movimiento de protesta en Irán se cobró la vida de al menos 648 personas, informó el lunes 12 de enero una oenegé, mientras las autoridades intentan recuperar el control de las calles organizando marchas oficialistas en todo el país. (AFP)