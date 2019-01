Ivanka Trump entre posibles candidatos para liderar Banco Mundial

La ex embajadora estadounidense ante la ONU, Nikky Haley, e Ivanka Trump, hija del mandatario Donald Trump, están entre los posibles candidatos para reemplazar al saliente presidente del Banco Mundial (BM), Jim Yong Kim, informó este viernes The Financial Times.

El lunes, Kim anunció sorpresivamente que no iba a seguir al frente del BM, más de tres años antes de que terminara su segundo mandato.

Además de Ivanka Trump y Haley, que dejó su cargo el mes pasado, se manejan los nombres del subsecretario para Asuntos Internacionales del Tesoro, David Malpass, y de Mark Green, jefe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, según el diario.

Ivanka Trump estuvo en 2017 detrás del fondo de US$1.000 millones del Banco Mundial para promover iniciativas empresariales de mujeres.

El Departamento del Tesoro dijo a la AFP el viernes que no iba a hacer declaraciones sobre potenciales candidatos. El departamento recibió "una cifra significativa de recomendaciones", señaló un portavoz.

"Estamos comenzando el proceso interno de revisión para un nominado estadounidense. Ansiamos trabajar con los gobernadores para elegir un nuevo líder", apuntó.

Un acuerdo no escrito establece que Estados Unidos, que es el mayor accionista del banco, elige siempre al jefe de la institución desde que la misma fue fundada tras la Segunda Guerra Mundial.

De todas formas, el éxito de un candidato estadounidense no está completamente asegurado.

Kim fue el primer nominado estadounidense en enfrentar una reñida elección para la presidencia del Banco Mundial en 2012 y la junta del banco dijo que su proceso de selección será "abierto, basado en méritos y transparente", con lo que dio a entender que no se descartará a candidatos que no sean estadounidenses.

La junta del Banco Mundial dijo el jueves que a partir del próximo mes comenzará a recibir nominaciones y que a mediados de abril nombrará a un sucesor de Kim.