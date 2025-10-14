Jefe del Tesoro de EE.UU. acusa a China de querer dañar la economía global

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, acusó a China de querer dañar la economía global después de que el gigante asiático instaurase nuevas restricciones a las exportaciones en el sector estratégico de las tierras raras.

“Esto es una señal de cuán débil es su economía y quieren arrastrar a todos los demás con ellos”, dijo Bessent durante una entrevista el lunes con el diario Financial Times.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

La declaración responde a la decisión de Pekín de imponer nuevos controles a las exportaciones de tierras raras, un sector actualmente dominado por China y crucial para producir metales que son fundamentales para las industrias de autos, equipos electrónicos y defensa.

Para Bessent, la medida revela las dificultadas en la economía china: “Ellos están en el medio de una recesión/depresión y tratan de salir de ello a través de las exportaciones”, expresó.

En represalia a esos nuevos controles, Donald Trump advirtió que impondrá aranceles adicionales del 100% a los productos chinos a partir del 1 de noviembre. Además puso en duda la reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, durante la cumbre de la APEC que comienza a finales de mes.

China aseguró este martes que luchará “hasta el final” en la guerra comercial con Estados Unidos.

“En lo que respecta a las guerras arancelarias y comerciales, la postura de China sigue siendo la misma”, dijo un portavoz del Ministerio de Comercio en un comunicado.

“Si quieren luchar, lucharemos hasta el final; si quieren negociar, nuestra puerta sigue abierta”, añadió.

Desde este martes, Pekín impone tarifas especiales a los buques estadounidenses que entren en sus puertos en respuesta a medidas similares de Washington que deben entrar en vigor este mismo día.

El domingo, Trump pareció dar marcha atrás a su retórica combativa en una publicación en su red Truth Social, donde afirmó que “todo estará bien” y que su país quiere “ayudar” a China.