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Powell seguirá como presidente de la Fed hasta el 15 de mayo, luego seguirá ejerciendo su cargo como gobernador por un periodo aún por determinar. (Foto: Diseñado por Freepik)
Powell seguirá como presidente de la Fed hasta el 15 de mayo, luego seguirá ejerciendo su cargo como gobernador por un periodo aún por determinar. (Foto: Diseñado por Freepik)
Por Agencia EFE

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunció este miércoles que seguirá siendo miembro de la junta de gobernadores del organismo “por un periodo de tiempo por determinar” una vez abandone su cargo el 15 de mayo, una decisión que era esperada por muchos analistas ante la campaña de presión que ha ejercido sobre él el presidente estadounidense, Donald Trump.

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