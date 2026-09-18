JP Morgan advirtió que las reservas mundiales de crudo y productos refinados han disminuido en unos 555 millones de barriles desde que comenzó el conflicto. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)
JP Morgan advirtió que las reservas mundiales de crudo y productos refinados han disminuido en unos 555 millones de barriles desde que comenzó el conflicto. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)
/ FREDERIC J. BROWN
Por Redacción EC

JP Morgan dijo el jueves que, por primera vez desde que inició la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, no tiene una visión clara de referencia para los mercados petroleros.

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