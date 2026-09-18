JP Morgan dijo el jueves que, por primera vez desde que inició la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, no tiene una visión clara de referencia para los mercados petroleros.

“Sencillamente no sabemos cómo predecir el desenlace”, señalaron los analistas del banco. Al comienzo del conflicto, JP Morgan había asumido que existían ciertos umbrales económicos que la administración estadounidense no cruzaría, pero seis meses después del conflicto, muchos de esos límites se han cruzado sin que se vislumbre una estrategia de salida clara.

El banco además señaló que los precios del petróleo han superado los 100 dólares por barril, con la gasolina a 4,37 dólares por galón. También, indicó que los precios del diésel en Estados Unidos han alcanzado un máximo histórico de 6,31 dólares por galón al acercarse el invierno, el período de mayor demanda estacional, mientras que los inventarios se encuentran en mínimos históricos.

Asimismo, estimó el valor justo del petróleo Brent en alrededor de 90 dólares por barril para septiembre, en comparación con los precios actuales cercanos a los 106 dólares, lo que sugiere que los mercados están descontando el riesgo de mayores pérdidas de suministro más allá de los 10 millones de barriles por día estimados que ya se han visto afectados.

La nota también señaló los crecientes riesgos en todo Medio Oriente, incluidas las amenazas al transporte marítimo a través del estrecho de Bab el-Mandeb y los recientes ataques que afectan a las rutas de exportación saudíes. Así como los continuos ataques contra la infraestructura de refinerías rusas y ciudades ucranianas, lo que subraya los persistentes riesgos geopolíticos para el suministro energético mundial.

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JP Morgan advirtió que las reservas mundiales de crudo y productos refinados han disminuido en unos 555 millones de barriles desde que comenzó el conflicto, lo que representa solo alrededor de un tercio de la disminución que el banco había proyectado a principios de este año.

“Al depender mucho más de la destrucción de la demanda y mucho menos de la reducción de existencias, el mercado ha podido absorber una interrupción extraordinaria del suministro sin un aumento sostenido de los precios del crudo. Desde que comenzó el conflicto, el Brent ha promediado solo 94 dólares”, señaló.

El banco afirmó que aún existen importantes inventarios disponibles, sobre todo en China, Europa, Japón y Corea del Sur, lo que proporciona una reserva ante una interrupción prolongada. Esto podría limitar la necesidad de que los precios del crudo aumenten sustancialmente a corto plazo.

Sin embargo, advirtió que si persisten las interrupciones en el suministro en Oriente Medio, los precios del petróleo podrían subir a finales de este año a medida que disminuyan aún más las existencias y el mercado dependa cada vez más de la destrucción de la demanda para mantener el equilibrio.