El precio de un hotel, los atractivos naturales o la oferta de entretenimiento no son los únicos factores que determinan dónde pasar las vacaciones. La reputación de un país, la percepción de seguridad y la manera en que recibe a los visitantes también pueden inclinar la balanza. Así lo planteó Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, durante la 26.ª Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), celebrada en Malta la semana pasada, al referirse a la caída de los viajes de canadienses a Estados Unidos.

“No se trata solamente de los paisajes. No se trata solamente de los precios y de cuánto cuesta un lugar. También importa la reputación, cómo se percibe un destino y cómo se recibe a las personas”, señaló Trudeau en una conversación con Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC.

El exmandatario vinculó el retroceso de los viajes a Estados Unidos con las tensiones políticas y comerciales entre ambos países, así como con la incertidumbre que algunos viajeros sienten ante los controles fronterizos y las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Canadá.

“En los últimos años, Estados Unidos no ha sido muy bueno a la hora de hacer que los viajeros se sientan bienvenidos”, afirmó.

Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, durante la 26.ª Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) / HIZIR BEKiR ONCEL

Menos viajes pese a las ofertas

Trudeau aseguró que los viajes de canadienses a Estados Unidos han caído más de 20%, una tendencia que afecta a destinos que tradicionalmente dependen de ese mercado, como Florida, Arizona y Maine.

El ex primer ministro destacó que la reacción de los viajeros persistió incluso cuando empresas turísticas estadounidenses comenzaron a ofrecer precios más bajos para recuperar la demanda.

“Los operadores turísticos estadounidenses, las aerolíneas y los hoteles comenzaron a bajar los precios, y los canadienses siguieron eligiendo no viajar a Estados Unidos”, sostuvo.

Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, durante la 26.ª Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC)

La afirmación apunta a un desafío para la industria turística, las promociones pueden ayudar a competir por los visitantes, pero no necesariamente compensan una percepción negativa del destino. Cuando la decisión de viajar también está condicionada por la confianza y por la experiencia que una persona espera tener al llegar, reducir los precios puede no ser suficiente.

El contexto también tiene una dimensión económica. Según los datos de Statistics Canada citados en la información presentada sobre el tema, los residentes canadienses realizaron 25% menos cruces fronterizos de regreso desde Estados Unidos en 2025 y redujeron su gasto turístico en ese país en alrededor de 2.400 millones de dólares canadienses frente a 2024.

Justin Trudeau consideró que el mundial permitió a numerosos visitantes conocer los tres países, sostuvo que los eventos deportivos no sustituyen una política sostenida de apertura al turismo.



La reputación como parte de la competencia turística

La advertencia de Trudeau se produce en un momento en que los destinos compiten no solo mediante sus atractivos y tarifas, sino también por la experiencia que ofrecen antes y durante el viaje. La facilidad para cruzar una frontera, la percepción de seguridad y el trato recibido pueden influir en la elección tanto como el presupuesto disponible.

Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, durante la 26.ª Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC)

Según el exmandatario, las preocupaciones de los canadienses están relacionadas, entre otros factores, con el endurecimiento de los controles fronterizos y la incertidumbre sobre las condiciones de ingreso a Estados Unidos. También mencionó las declaraciones de Trump que pusieron en cuestión la relación entre ambos países.

Trudeau distinguió, sin embargo, las tensiones entre los gobiernos de los vínculos entre sus ciudadanos. “Sabemos que a los canadienses todavía les gustan los estadounidenses. A los estadounidenses todavía les gustan los canadienses”, afirmó. A su juicio, el deterioro de la relación bilateral ha terminado influyendo en las decisiones individuales de viaje.

El turismo como herramienta diplomática

Durante la conversación en el WTTC, Trudeau también se refirió al papel de los grandes acontecimientos internacionales, como la Copa Mundial de fútbol de 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México. Si bien consideró que el torneo permitió a numerosos visitantes conocer los tres países, sostuvo que los eventos deportivos no sustituyen una política sostenida de apertura al turismo.

Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, durante la 26.ª Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC)

“Si los países quieren los dólares de los turistas, tienen que mostrarse abiertos al mundo”, afirmó.

El exprimer ministro defendió la llamada diplomacia turística como una vía para fortalecer las relaciones internacionales mediante el intercambio entre personas. Recordó que, durante su gobierno, Canadá impulsó inversiones en infraestructura y promoción turística, además de medidas para facilitar los viajes.

“La mejor respuesta a eso es la diplomacia turística: recibir personas en tu país, permitirles visitarlo y disfrutarlo”, señaló. “Las buenas relaciones importan”, concluyó.