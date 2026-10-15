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Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, durante la 26.ª Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC)
Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, durante la 26.ª Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC)
Por Fiorella Gil Mena

El precio de un hotel, los atractivos naturales o la oferta de entretenimiento no son los únicos factores que determinan dónde pasar las vacaciones. La reputación de un país, la percepción de seguridad y la manera en que recibe a los visitantes también pueden inclinar la balanza. Así lo planteó Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, durante la 26.ª Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), celebrada en Malta la semana pasada, al referirse a la caída de los viajes de canadienses a Estados Unidos.

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