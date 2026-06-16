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Warsh encara su primera reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) con presiones contrapuestas, ya que la inflación interanual se situó en mayo en el 4,2%, muy por encima del objetivo del 2 %. (Photo by Aaron Schwartz / AFP)
Warsh encara su primera reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) con presiones contrapuestas, ya que la inflación interanual se situó en mayo en el 4,2%, muy por encima del objetivo del 2 %. (Photo by Aaron Schwartz / AFP)
/ AARON SCHWARTZ
Por Agencia EFE

La Reserva Federal estadounidense (Fed) celebra a partir de este martes su reunión de dos días de política monetaria, la primera que encabeza Kevin Warsh como nuevo presidente del organismo y que le plantea un complicado escenario por el aumento significativo de la inflación, un mercado laboral resiliente y las presiones del presidente, Donald Trump, para rebajar las tasas.

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