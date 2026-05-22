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El nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, pronuncia un discurso durante la ceremonia de juramento en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de mayo de 2026. El Senado de los Estados Unidos confirmó a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal el 13 de mayo para dirigir un banco central cuya independencia está siendo atacada y con una inflación que alcanza su nivel más alto en tres años. Foto: Aaron Schwartz / AFP.
El nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, pronuncia un discurso durante la ceremonia de juramento en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de mayo de 2026. El Senado de los Estados Unidos confirmó a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal el 13 de mayo para dirigir un banco central cuya independencia está siendo atacada y con una inflación que alcanza su nivel más alto en tres años. Foto: Aaron Schwartz / AFP.
/ AARON SCHWARTZ
Por Agencia EFE

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, aseguró este viernes tras jurar el cargo en la Casa Blanca que su mandato será para “promover la estabilidad de precios y el máximo empleo” con “independencia”.

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