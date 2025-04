“El mundo se está enfrentando a una nueva y significativa prueba”, dijo Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, al inicio de la conferencia de prensa en el cuarto día de las reuniones de primavera de la entidad. Y es que, dada la situación económica actual, se hace urgente pasar a la acción para enfrentar la situación económica, enfatizó la funcionaria.

La agenda mundial de políticas presentada hoy en Washington se concentra en objetivos inmediatos y de mediano plazo, y contempla tres prioridades.

Lo más urgente, dijo Georgieva, es que los países resuelvan las tensiones comerciales lo antes posible, preservando la apertura y eliminando la incertidumbre. Un acuerdo de política comercial entre los principales participantes del mercado es fundamental, enfatizó.

“Sin certidumbre las empresas no invierten y los hogares prefieren ahorrar y no gastar. Esto debilita las perspectivas de crecimiento (…) Algunos países como China necesitan actuar para impulsar el consumo privado y el cambiar para fortalecer los servicios. Estados Unidos (EE.UU.) necesita revisar déficit fiscales. Y, en Europa es momento de buscar la unión del mercado de capitales y eliminar las barreras internas del mercado europeo. Todos los países deben aprovechar para bajar sus barreras, arancelarias y no arancelarias”, explicó.

En segundo lugar, está la necesidad de que los países salvaguarden la estabilidad financiera, impartiendo orden de manera individual. En ese sentido, la funcionaria refirió que la mayoría de países tienen que reponer sus reservas y garantizar el pago de sus deudas de manera creíble.

El tercer punto mencionado por la líder del FMI es realizar esfuerzos para redoblar el crecimiento en el mediano plazo para mitigar los shocks externos.

Relación con EE.UU

Hacia el final de su intervención, la directora gerente del FMI se refirió a los comentarios realizadas ayer por el Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. “Quiero reconocer los comentarios de Bessent de ayer, en los que explicó la visión de la gestión estadounidense. EE.UU. es nuestro mayor accionista, y más aún, es nuestro hogar. Valoramos mucho la opinión de los EE.UU. Aprecio los comentarios del secretario Bisseti respecto al compromiso con el fondo y su papel”, dijo Georgieva.

Al ser consultada por algunos de los periodistas asistentes si el FMI recortará algunos de sus programas por las críticas de Bessent a temas como el cambio climático, la directora gerente indicó que el documento de política global presentado hoy contiene distintos temas, incluyendo el cambio climático. Sin embargo, refirió que el Fondo no tiene como objetivo trabajar temas climáticos, y recalcó que la institución profundiza en los temas que sus 191 miembros delimitan.

Por otro lado, puso paños fríos a la reducción de la proyección de crecimiento de EE.UU.

“Hemos reducido la perspectiva de crecimiento para EE.UU. a 1,8% para este año (desde 2,8%), es una baja significativa. Pero, reconocemos que hay suficiente impulso para que la economía de EE.UU. siga avanzando”.

La situación de Argentina

Al ser consultada por la gestión económica de Argentina, Georgieva refirió que en esta oportunidad, el gobierno de dicho país ha demostrado que las cosas son diferentes.

“Esta vez hay decisión de poner a la economía primero, de pasar del deficit al superávit. El Estado se está saliendo de lugares en donde no debería estar interviniendo”, dijo.

Entre los riesgos para el país latinoamericano mencionó la situación global y las elecciones legislativas de octubre.