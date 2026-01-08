Moody’s Ratings señaló que el gobierno de Venezuela, bajo la presidencia de Delcy Rodríguez, probablemente mantenga la continuidad política tras la destitución liderada por EE. UU. del líder Nicolás Maduro.

Sin embargo, la gobernanza y la estabilidad de Venezuela son precarias, y una posible ruptura dentro de las diferentes facciones del poder podría desencadenar una agitación económica y política, con repercusiones en toda la región, incluyendo un aumento de la inmigración y disrupciones del turismo a países vecinos.

La calificadora también indicó que la destitución de Maduro no afecta los precios del petróleo a corto plazo ni la calidad crediticia de las compañías calificadas de petróleo y gas.

“Venezuela posee algunas de las reservas de crudo pesado sin explotar más grandes del mundo, pero su producción es limitada y un aumento sustancial del suministro requeriría años de inversión y reconstrucción operativa”, precisó Moody’s.

El crudo venezolano que llegue a EE. UU. ejercería presión sobre los precios del crudo pesado, lo que beneficiaría modestamente a las refinerías estadounidenses de la costa del Golfo que están especialmente equipadas para manejar crudo pesado en el corto plazo, mientras que ejercería presión sobre los productores canadienses.

Recuperar la producción de petróleo será difícil y llevará tiempo

De acuerdo con el informe de Moody’s Ratings, a largo plazo, la destitución de Maduro podría facilitar el reingreso de compañías petroleras estadounidenses e internacionales a Venezuela, que posee algunas de las reservas de crudo pesado sin explotar más grandes del mundo. Sin embargo, la magnitud de la inversión requerida y el tiempo necesario para aumentar la producción del país de manera significativa harían poco probable que el cambio tuviera un impacto a mediano plazo en los precios globales del petróleo.

Como se sabe, Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero su producción actual se mantiene muy por debajo de los picos históricos, con aproximadamente 1.1 millones de barriles por día, menos del 1% del suministro global.

“Los inventarios globales están aumentando a principios de 2026. Será más probable que haya volatilidad de los precios a corto plazo que un cambio duradero en los fundamentos como resultado de los cambios políticos en Venezuela”, agregó.

Por otro lado, un aumento sustancial del suministro requeriría años de inversión y reconstrucción operativa. Las restricciones de infraestructura en los ductos, las instalaciones de mejora (upgraders) y los puertos, junto con las incertidumbres en materia de seguridad, legal y de gobernanza, reducen la viabilidad de una escalada.

Como resultado, cualquier disminución de los precios a mediano plazo a medida que llegue más petróleo venezolano al mercado dependerá de la estabilidad de las políticas a lo largo de varios años y de las etapas clave de ejecución, más que de la restauración inmediata de la capacidad.

El informe remarcó que el atractivo de Venezuela para las grandes inversiones dependería de cambios sustanciales en su gobernanza y de una mejora sostenida durante varios años en la seguridad del país y la confianza en la inviolabilidad de los contratos. También se requerirían grandes inversiones solo para mantener la capacidad de producción actual del país, mientras que serán necesarias inversiones enormes y muchos años para elevar su producción petrolera a los máximos históricos.

Entre estas empresas se encuentran Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil, Eni y Repsol. Estas dos últimas mantienen operaciones limitadas de petróleo y gas en Venezuela y cuentan con alrededor de US$6.000 millones en cuentas por cobrar combinadas de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la petrolera nacional de Venezuela. Si Venezuela o PDVSA no pueden cumplir con estos pagos, ambas compañías podrían tener que reducir el valor contable de estas cuentas por cobrar, aunque el impacto sobre su calidad crediticia sería limitado.