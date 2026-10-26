icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla junto al vicepresidente, Geraldo Alckmin, frente a simpatizantes que celebran su victoria en Sao Paulo. (EFE/ Isaac Fontana).
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla junto al vicepresidente, Geraldo Alckmin, frente a simpatizantes que celebran su victoria en Sao Paulo. (EFE/ Isaac Fontana).
/ Isaac Fontana
Por Agencia EFE

La Bolsa de São Paulo mantuvo este lunes fuertes pérdidas a media sesión, con una caída del 15,7%, tras la reelección del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en los comicios del domingo.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?