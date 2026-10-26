La Bolsa de São Paulo mantuvo este lunes fuertes pérdidas a media sesión, con una caída del 15,7%, tras la reelección del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en los comicios del domingo.

El parqué se desplomó más del 16% en la mañana, después de una suspensión de 30 minutos de las negociaciones nada más arrancar la sesión para contener las turbulencias financieras provocadas por la victoria de Lula sobre Flávio Bolsonaro, el favorito del mercado.

Fue la primera vez desde el estallido de la pandemia de la covid-19 en 2020 que se activó este mecanismo de suspensión temporal, conocido como “circuit breaker”.

Los títulos preferentes de la petrolera estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil, se dejaron un 10,8% a media sesión, y los papeles de los principales bancos también experimentaron retrocesos importantes de hasta el 30 %.

El mercado esperaba una victoria de Bolsonaro, después de que este liderara la primera vuelta de las presidenciales celebrada hace tres semanas.

Durante la campaña, el candidato de derecha prometió un ajuste fiscal para lidiar con el aumento de la deuda pública registrado en los últimos años.

Por otra parte, Lula se comprometió a mantener un fuerte gasto social con la expansión de ciertos programas, especialmente en salud y educación. El líder progresista conquistó este domingo un cuarto mandato con el 52% de los votos, frente al 48% del rival.

Lula es reelegido para un cuarto mandato tras revertir el resultado de la primera vuelta

En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, celebrada el domingo 25 de octubre, Lula se impuso con el 51,79% de los votos válidos (64.3 millones), frente al 48,21% obtenido por Flávio Bolsonaro (59.8 millones).

Según los resultados oficiales publicados por el Tribunal Superior Electoral (TSE), la diferencia alcanzó aproximadamente 4.4 millones de votos. El resultado marca un precedente histórico desde el retorno de las elecciones presidenciales directas en 1989, al ser la primera vez que un candidato revierte una desventaja de la primera vuelta, instancia en la que Bolsonaro había obtenido el 47,03% de los votos frente al 45,16% de Lula.

La participación electoral aumentó desde 78,92% en la primera vuelta a 80,78% en la segunda, equivalente a 1.86 puntos porcentuales y cerca de 3 millones de votantes adicionales (desde 125.3 a 128.2 millones). Se contabilizaron 124.1 millones de votos válidos, 1.43 millones de votos blancos (1,12% de los sufragios emitidos) y 2.72 millones de votos nulos (2,12%). La mayor participación fue uno de los principales elementos que diferenciaron ambas jornadas electorales.

El resultado asegura la continuidad de Lula en la presidencia a partir de enero de 2027, aunque enfrentará un escenario político más complejo, con un Congreso predominantemente opositor. De acuerdo con Mauricio Guzmán, head de Estrategia de Inversión de SURA Investments, en este contexto, la atención de los inversionistas estará puesta en la conformación del equipo económico, las primeras señales de disciplina fiscal y la capacidad del gobierno para construir acuerdos parlamentarios, factores que serán determinantes para las perspectivas económicas y financieras del país.

¿Cómo han reaccionado los mercados?

Guzmán explicó que la reacción inicial de los mercados brasileños ha sido marcadamente negativa, reflejando el desarme de posiciones que anticipaban un cambio de administración. En renta variable, los futuros del Ibovespa retrocedían cerca de 15%, mientras que el ETF EWZ registraba caídas cercanas al 26% en las operaciones previas a la apertura estadounidense.

En el mercado cambiario, el real brasileño se depreciaba alrededor de 8,7%, llevando el USD/BRL hacia 5,43. Por su parte, las tasas locales registraron fuertes alzas, reflejando una mayor preocupación por las perspectivas fiscales y un menor margen para futuros recortes de tasas.