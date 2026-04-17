Resumen

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El informe también destacó que la Copa del Mundo de 2026 será una de las más costosas para los aficionados, con precios de entradas significativamente superiores a los de la edición de 2022 en Catar. Foto: PA Images
El informe también destacó que la Copa del Mundo de 2026 será una de las más costosas para los aficionados, con precios de entradas significativamente superiores a los de la edición de 2022 en Catar. Foto: PA Images
Por Redacción EC

Según un informe de Moody’s Analytics, basado en un modelo económico global que captura los efectos directos e indirectos del turismo y del gasto en infraestructura, el impacto económico de la Copa del Mundo de 2026 será marginal para Estados Unidos y Canadá.

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