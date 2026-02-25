Escuchar
La gobernadora se une así a otros gobernadores demócratas que han pedido a la Administración de Trump un reembolso por los aranceles. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, pidió este martes al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, un reembolso de US$13.500 millones por los aranceles impuestos por el mandatario, que fueron anulados la semana pasada por el Tribunal Supremo del país.

