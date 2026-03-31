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La energía es la única categoría de productos que se encareció este mes, puesto que el precio de los servicios se situó en marzo en un 3,2%. (Foto: flickr.com/cityprojectca)
La energía es la única categoría de productos que se encareció este mes, puesto que el precio de los servicios se situó en marzo en un 3,2%. (Foto: flickr.com/cityprojectca)
Por Agencia EFE

La inflación de la eurozona repuntó seis décimas en marzo, hasta una tasa interanual del 2,5%, debido principalmente al encarecimiento de los precios de la energía como consecuencia de la guerra en Medio Oriente , según el dato preliminar publicado este martes por la oficina comunitaria de estadística Eurostat.

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