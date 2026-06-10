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El costo de la vivienda, usualmente el dato que más contribuye a la crecida del IPC, aumentó 0,3%, mientras que el precio de los alimentos creció 0,2% (Foto: AFP)
El costo de la vivienda, usualmente el dato que más contribuye a la crecida del IPC, aumentó 0,3%, mientras que el precio de los alimentos creció 0,2% (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos se disparó en mayo hasta un 4,2% interanual, el nivel más alto desde abril de 2023 y a tono con los pronósticos de los analistas, que preveían la continuación de una tendencia al alza impulsada por el encarecimiento de la energía debido a la guerra en Irán.

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