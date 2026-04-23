Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Según los términos del acuerdo, que desde que se planteó ha suscitado críticas de parte de Hollywood, los accionistas de WBD recibirán 31 dólares en efectivo por cada acción ordinaria que posean de la empresa. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN /ARCHIVO
Según los términos del acuerdo, que desde que se planteó ha suscitado críticas de parte de Hollywood, los accionistas de WBD recibirán 31 dólares en efectivo por cada acción ordinaria que posean de la empresa. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN /ARCHIVO
/ CAROLINE BREHMAN
Por Agencia AFP

La junta de accionistas de la empresa Warner Bros. Discovery (WBD) aprobó este jueves fusionarse con Paramount Skydance, según informó la primera compañía en un comunicado.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.