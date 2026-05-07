Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El beneficio alcanzó US$5.694 millones, un 19% más en comparación con los US$4.780 millones del primer trimestre de 2025. Foto: GEC.
El beneficio alcanzó US$5.694 millones, un 19% más en comparación con los US$4.780 millones del primer trimestre de 2025. Foto: GEC.
Por Agencia AFP

La petrolera británica Shell anunció el jueves un beneficio neto en fuerte aumento en el primer trimestre, gracias al incremento de los precios del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.