La petrolera británica Shell anunció el jueves un beneficio neto en fuerte aumento en el primer trimestre, gracias al incremento de los precios del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

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El beneficio alcanzó US$5.694 millones, un 19% más en comparación con los US$4.780 millones del primer trimestre de 2025.

La facturación se mantuvo prácticamente estable, en US$70.133 millones de enero a marzo, frente a los US$70.152 millones del año pasado.

Los resultados se vieron impulsados por los precios, “más altos”, y unos “mayores márgenes de refino”, subrayó el grupo en un comunicado.

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El período estuvo marcado por el inicio de la guerra en Medio Oriente, desatada el 28 de febrero por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, que disparó los precios del crudo.

El barril de Brent, referencia mundial, alcanzó un valor medio de casi 100 dólares en marzo, cuando en las semanas anteriores al inicio de las hostilidades se movía por debajo de los 70 dólares.