Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las tasas de interés permanecen en el rango de 3,5 y el 3,75%. Foto: EFE.
Las tasas de interés permanecen en el rango de 3,5 y el 3,75%. Foto: EFE.
/ Al Drago
Por Agencia EFE

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal estadounidense dejó sin cambios este miércoles las tasas de interés en la que ha sido la última junta de política monetaria del actual presidente de la Fed, Jerome Powell, quien abandonará el cargo el próximo 15 de mayo tras soportar durante meses las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.