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Resumen

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La decisión se tomó con el voto a favor de 10 de los 12 miembros de la Comité Federal de Mercado Abierto. Foto: EC.
La decisión se tomó con el voto a favor de 10 de los 12 miembros de la Comité Federal de Mercado Abierto. Foto: EC.
/ Daniel Heuer
Por Agencia EFE

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo este miércoles sin cambios las tasas de interés, que se sitúan entre el 3,75% y el 4%, una decisión que se adoptó con el voto a favor de 10 de los 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) y que está en línea con lo pronosticado por los analistas.

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