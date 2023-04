La tasa de desempleo es del 5 % entre los afroamericanos, del 4,6 % entre los hispanos, del 3,2 % entre los blancos y del 2,8 % entre los asiáticos. (Foto: Reuters) Contact Support Business Markets India South Asia TV More India NOTICIAS DE NEGOCIOS DECEMBER 30, 202010:08 AMUPDATED A DAY AGO A la espera de vacunación masiva, café de California tiene que resistir By Ann Saphir 3 MIN READ SAN FRANCISCO, 30 dic (Reuters) - Los meses previos a la vacunación generalizada contra el COVID-19 serán difíciles para el café Farley’s East de Oakland y otros pequeños negocios de California, afectados por las nuevas restricciones estatales para enfrentar un aumento récord de casos, postergando cualquier perspectiva de que los empleados regresen a las oficinas del centro de la ciudad. Slideshow ( 2 images ) Su copropietario Chris Hillyard dice estar más esperanzado, ya que envíos de vacunas llegarán a los hospitales locales este mes y una nueva ronda de ayuda gubernamental de 892.000 millones de dólares fue aprobada el domingo. “Este confinamiento se sintió como 100 años”, dijo Hillyard. “No deseo que llegue pronto el invierno, pero en este momento siento que vamos a superar esto”, agregó. La pandemia afectó duramente a California. Las disposiciones de permanecer en casa pueden haber salvado vidas en el estado, que tuvo menos muertes per cápita que la mayoría de los demás estados, excepto 10. Aún así, el aumento actual de casos está llenando las camas de los hospitales y agotando los recursos. La economía del estado también se tambalea, con una tasa de desempleo del 8,2%. En noviembre, California tenía un 21,4% menos empleados de restaurantes que el año anterior, una pérdida de 315.600 puestos en el sector, mucho más que en cualquier otro estado. Farley cerró durante unas seis semanas al inicio de la crisis, luego reabrió y volvió a contratar a 15 de sus 40 empleados a fines de abril gracias a una subvención del gobierno que cubría la nómina hasta mediados del verano boreal. Después de gastar la subvención, Hillyard y su esposa Amy mantuvieron el negocio en marcha con financiamiento de la organización benéfica World Central Kitchen, con sede en Washington, que tiene contratos con más de 100 restaurantes de Oakland para preparar comidas que se distribuyen a las personas de la comunidad. En las últimas semanas, Farley armó un dinámico negocio para la temporada navideña con cajas de regalo de cafés, tés y libros. Pero la temporada termina pronto y World Central Kitchen planea cerrar sus operaciones en Oakland el mes próximo, luego de inyectar alrededor de 22,5 millones de dólares en la comunidad a través de su programa de comida. El centro de Oakland sigue casi vacío de trabajadores, que alguna vez fueron los principales clientes de Farley, y las ventas son aproximadamente el 30% de los niveles anteriores a la crisis, dice Hillyard. Eso no es suficiente para pagar las cuentas, especialmente con meses más fríos y lluviosos por delante y porque se espera que los clientes se mantengan alejados debido a que se impondrían órdenes de que permanezcan en casa por un tiempo más prolongado. Reporte de Ann Saphir. Editado en español por Lucila Sigal Our Standards: The Thomson Reuters Trust Principles. TRENDING STORIES Exclusive: Hedge fund Third Point urges Intel to explore deal options Second earthquake in two days strikes central Croatia, killing seven and damaging buildings Vaccinated US nurse contracts COVID-19, expert says Pfizer shot needed more time to work - ABC Defying Trump, McConnell puts off vote on $2,000 checks, urges override of defense bill veto Wall St closes higher, dollar drops as remarkable year winds down AppsNewslettersAdvertise with UsAdvertising GuidelinesCookiesTerms of UsePrivacy All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays. © 2020 Reuters. All Rights Reserved. Imagen de archivo de Chris y Amy Hillyard, propietarios del café Farley’s East, empacan almuerzos de World Central Kitchen, en medio de la pandemia del coronavirus en Oakland, California, Estados Unidos. 1 de julio, 2020. REUTERS/Nathan Frandino/Archivo