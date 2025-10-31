Las acciones de Amazon se disparan más de 11% en Wall Street tras publicar resultados

Las acciones del gigante del comercio electrónico Amazon se dispararon esta viernes más de 11% después de que la empresa anunciara ayer en sus resultados, publicados tras el cierre de la bolsa, que los ingresos de su unidad de computación en la nube aumentaron 20% en el tercer trimestre, superando las estimaciones del mercado.

Cinco minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, las acciones de Amazon subían un 11,39%.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Al día siguiente de comunicar un beneficio acumulado entre enero y septiembre de US&56.478 millones, un 44 % más interanual, y reportar un sólido crecimiento de su negocio en la nube.

En un comunicado publicado al cierre de Wall Street, la tecnológica estadounidense indicó que su facturación neta acumulada en los nueve primeros meses del ejercicio alcanzó los US$503.538 millones, 12% más respecto al mismo tramo de 2024.

PUEDES VER: Donald Trump y Xi Jinping pactan apaciguar su disputa comercial

En el tercer trimestre, el más seguido por los inversores de Wall Street, Amazon ganó US$21.187 millones (un 38% más interanual), con una facturación de US$180.169 millones (13% más).