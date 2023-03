Las firmas de capital privado más grandes del mundo están interesadas en adquirir un libro de préstamos en poder de Silicon Valley Bank (SVB), ya que los inversores comienzan a rodear los activos del prestamista de California que colapsó la semana pasada.

Apollo Global Management Inc., Ares Management, Blackstone Inc., Carlyle Group Inc. y KKR & Co. se encuentran entre los que buscan comprar partes de Silicon Valley Bank (SVB), según las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información confidencial. Las firmas están realizando la debida diligencia sobre los activos del préstamo antes de cualquier oferta potencial, dijeron.

El banco tenía US$ 73,6 mil millones en préstamos al 31 de diciembre de 2022. El tamaño del libro de préstamos en el que están interesadas las firmas de capital privado no se pudo determinar de inmediato. Blackstone también está analizando otros activos que podría comprarle al banco, dijo una de las personas.

Los representantes de Apollo, Ares, Blackstone, Carlyle y KKR se negaron a comentar.

La Corporación Federal de Seguros de Depósitos se hizo cargo de Silicon Valley Bank el viernes, después de que su base de clientes establecida desde hace mucho tiempo de nuevas empresas tecnológicas comenzara a retirar depósitos en masa.

A fines del año pasado, el banco tenía más de US$175 mil millones en depósitos en su mayoría no asegurados y US$209 mil millones en activos totales. Muchos de esos activos eran bonos a largo plazo que el banco tuvo que vender con pérdidas debido al aumento de las tasas de interés. Otros activos incluyen préstamos a empresas en etapa inicial y en crecimiento, así como crédito para empresarios adinerados y fondos de capital de riesgo.

La cartera de préstamos se considera una compra atractiva y no fue un factor que contribuyó a la corrida bancaria que provocó la desaparición de Silicon Valley Bank, dijeron las personas. Un representante de SVB no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

“Tiene un historial establecido desde hace mucho tiempo en el sector que respalda su experiencia, suscripción conservadora y un desempeño de calidad de activos mejor que el de sus pares”, dijo la agencia de calificación Moody’s Investors Service la semana pasada cuando rebajó la calificación de la deuda de SVB Financial Group, el banco. empresa matriz.

La FDIC realizó una subasta por el banco durante el fin de semana, pero no surgió ningún comprador. En cambio, el regulador creó un banco puente para albergar los depósitos de SVB y prometió recuperar a todos sus clientes. La FDIC se negó a comentar.

SVB Financial, el antiguo holding de Silicon Valley Bank, también está explorando la posibilidad de vender otras unidades, incluidas SVB Capital y SVB Securities.