Las industriales chinas ganaron 0,6% más en 2025 rompiendo 3 años seguidos de caídas

Los beneficios de las principales empresas industriales de China crecieron 0,6% en 2025, rompiendo tres años consecutivos de descensos tras haber retrocedido un 2% en 2022, un 2,3% en 2023 y un 3,3% en 2024, según datos oficiales divulgados este martes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

Las ganancias de las compañías analizadas fueron de 7,4 billones de yuanes (US$1,06 billones, 895.734 millones de euros) a lo largo del recién finalizado ejercicio.

Por sectores, la manufactura creció 5% en 2025, una aceleración de 8,9 puntos porcentuales respecto al año anterior; la producción y suministro de electricidad, calor, gas y agua aumentó 9,4% y la minería cayó 26,2%.

En diciembre, las ganancias de las principales compañías industriales se incrementaron un 5,3% interanual, permitiendo maquillar ligeramente el ascenso general, que hasta el mes anterior acumulaba un avance del 0,1%.

El estadístico de la ONE Yu Weining achaca la subida anual al “papel tractor de nuevos motores” como la fabricación de equipamiento (+7,7%) y manufactura de alta tecnología (+13,3%), mientras que los sectores tradicionales “siguieron optimizando la estructura de beneficios”.

Con todo, el experto oficial advirtió que los cambios en el entorno externo “siguen intensificándose” y subrayó que la transformación industrial del país asiático “conlleva ciertos dolores de ajuste”, con algunas empresas enfrentando “dificultades en producción y operación”.

“En la próxima etapa, es necesario seguir promoviendo la integración profunda entre innovación tecnológica e innovación industrial, optimizar continuamente la estructura industrial, acelerar la formación de nuevas productividades y promover una mejora sostenida en la rentabilidad de las empresas industriales”, aseveró el analista.

Para la elaboración de esta estadística, la ONE solo tiene en cuenta a aquellas empresas industriales con una facturación anual superior a los 20 millones de yuanes (US$2,8 millones, 2,4 millones de euros).