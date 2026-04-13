El grupo francés subrayó que “en un contexto geopolítico y económico particularmente perturbado por el conflicto en Oriente Medio, se mantiene vigilante pero confiado en este comienzo de año”. Foto: GEC.
El grupo francés subrayó que “en un contexto geopolítico y económico particularmente perturbado por el conflicto en Oriente Medio, se mantiene vigilante pero confiado en este comienzo de año”. Foto: GEC.
Por Agencia EFE

La facturación del gigante francés del lujo Louis Vuitton Moet Hennesey bajó un 6 % interanual durante el primer trimestre del año, hasta 19.121 millones de euros, a causa del impacto de la guerra en Oriente medio y de las variaciones del tipo de cambio provocadas en parte por el conflicto.