La facturación del gigante francés del lujo Louis Vuitton Moet Hennesey bajó un 6 % interanual durante el primer trimestre del año, hasta 19.121 millones de euros, a causa del impacto de la guerra en Oriente medio y de las variaciones del tipo de cambio provocadas en parte por el conflicto.

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En un comunicado publicado este martes, LVMH precisó que el conflicto, que comenzó el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, le restó alrededor de 1% al crecimiento durante el trimestre.

Al final, en términos comparables las ventas progresaron 1% entre enero y marzo respecto al mismo periodo del pasado año, pero esa subida quedó más que anulada por un efecto negativo del tipo de cambio del 7%.

En términos orgánicos (descontando el impacto de las variaciones de divisas), el volumen de negocios bajó un 2% en su principal negocio, el de moda y marroquinería, y 9% en cifras brutas a 9.247 millones de euros.

Moda fue la única de las divisiones de la empresa en la que cayeron los ingresos en términos comparables. Se mantuvieron estancados en perfumes y cosméticos con 2.038 millones de euros; subieron un 4 % en la distribución selectiva con 4.048 millones; aumentaron un 5 % en vinos y licores con 1.273 millones y un 7% en relojes y joyería con 2.443 millones.

El grupo francés subrayó que “en un contexto geopolítico y económico particularmente perturbado por el conflicto en Oriente Medio, se mantiene vigilante pero confiado en este comienzo de año”.

Sus principales mercados en 2025 fueron Estados Unidos (26%), Francia (8%), resto de Europa (18%), Japón (8%) y el resto de Asia (26%).