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Resumen

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Los Lakers han ganado 11 de sus 17 anillos de la NBA con la familia Buss, la franquicia más exitosa en ese periodo de tiempo. (Foto: AFP)
Los Lakers han ganado 11 de sus 17 anillos de la NBA con la familia Buss, la franquicia más exitosa en ese periodo de tiempo. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

El dueño de Los Ángeles Lakers, Mark Walter, alcanzó un acuerdo para vender la franquicia angelina a los empresarios Josh Kushner y Bob Iger por US$12.000 millones, según informa este miércoles la cadena ESPN citando múltiples fuentes con conocimiento de la operación.

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