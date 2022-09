Los inversores están comenzando a volver a sumergirse en los activos del Reino Unido después de una liquidación histórica de bonos y un colapso de la libra a mínimos históricos.

Eric Lonergan, gestor de cartera de M&G Plc, dijo que se inclina por tomar una pequeña posición larga en gilts, con miras a aumentar la exposición más adelante. En una señal de que otros se unieron a él a medida que el pánico del mercado disminuye y la libra se recupera, los bonos a dos años subieron para enviar los rendimientos hacia la mayor caída desde 2009.

El repunte sigue a una liquidación que eliminó más de £80 mil millones ($86 mil millones) en valor de un índice de bonos del gobierno del Reino Unido en solo dos días, provocada por los planes fiscales del nuevo ministro de Hacienda, Kwasi Kwarteng. Los movimientos parecían desmesurados en comparación con el riesgo económico para Lonergan.

“Esto parece pánico en lugar de una evaluación considerada del camino futuro de las tasas de interés del Reino Unido”, dijo en una entrevista el lunes. “Los gilts en estos niveles comienzan a verse bastante atractivos ahora”.

Los rendimientos de los gilt a dos años cayeron hasta 37 puntos básicos el martes, aún menos de la mitad de su aumento de 1 punto porcentual en dos días. Los inversores pueden obtener rendimientos superiores al 4% por primera vez desde la crisis financiera de 2008.

Sin embargo, la volatilidad subraya la vulnerabilidad del mercado a otro cambio en el sentimiento. Los operadores están atentos a los comentarios del Banco de Inglaterra, ya que la recuperación se basa en parte en las apuestas por aumentos agresivos de las tasas para contrarrestar el impacto inflacionario de los recortes de impuestos de Kwarteng.

Los mercados monetarios cotizan en alrededor de 155 puntos básicos para la próxima reunión del BOE en noviembre, con algunas especulaciones sobre la posibilidad de un movimiento de emergencia en la próxima semana. Eso ayudó a que la libra se recuperara el martes a más de $1,08, aproximadamente un 4,5% más que el mínimo histórico alcanzado el lunes.

El índice FTSE 350 del Reino Unido subió después de caer en las últimas tres sesiones, aunque las acciones más expuestas a la economía del Reino Unido, como los constructores de viviendas y los bancos, siguen débiles. Dado el agotamiento de las valoraciones y la caída en picado de la libra, algunos inversores esperan un posible interés adicional en las empresas británicas por parte de los postores extranjeros.

Si bien los mercados pueden estar experimentando un respiro, los comerciantes no ven fin a la acción de precios entrecortada. El costo de cubrir las oscilaciones de la libra frente al dólar durante la noche se ha disparado al nivel más alto desde que se produjo la pandemia en marzo de 2020.

“Dudamos en leer demasiado en los movimientos en términos de retorno de la confianza de los inversores”, dijo Simon Harvey, jefe de análisis de divisas de Monex Europa, y agregó que había señales de toma de ganancias en las posiciones.

Una fuente de incertidumbre es si los formuladores de políticas realizan más intervenciones verbales en el mercado. El BOE se comprometió a cambiar las tasas de interés “tanto como sea necesario” el lunes en un intento por calmar los nervios del mercado, y está monitoreando la evolución de los mercados financieros “muy de cerca”, dijo el gobernador Andrew Bailey. El economista jefe del BOE, Huw Pill, hablará más tarde el martes.

Bailey dijo que los encargados de formular políticas abordarían los movimientos del mercado en su próxima decisión sobre las tasas programada para noviembre. La acción del BOE o un cambio de política por parte del gobierno del Reino Unido pueden ser la única forma de frenar la volatilidad de la moneda y registrar la volatilidad del mercado de bonos, según Tanvir Sandhu, estratega jefe de derivados globales de Bloomberg Intelligence.

Sin embargo, no hay buenas opciones para el BOE, según Elsa Lignos, jefa de estrategia cambiaria de RBC Capital Markets. No está claro que un aumento produzca el efecto deseado si no es lo suficientemente grande, y podría pintarse como si el banco estuviera “en pánico” si es demasiado grande, mientras que ningún aumento de emergencia decepcionaría las expectativas del mercado.

Un retraso en la respuesta política “deja a la libra esterlina vulnerable”, dijo Chris Turner, estratega de divisas de ING Groep NV, quien ve probable que la libra vuelva a probar su nivel mínimo histórico de $1,0350 durante el próximo mes. “Los mercados del Reino Unido ahora serán hipersensibles a cualquier comunicación de los responsables políticos del Reino Unido”.