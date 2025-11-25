Tras dos años marcados por precios bajos en los soft commodities (trigo, maíz y soya), los mercados comienzan a mostrar signos de recuperación, informó Scotiabank en su reporte semanal.

Los precios del trigo mantienen una perspectiva moderada presionado por la mayor oferta global, mientras que los ajustes en las perspectivas de oferta, reactivación de la demanda china y riesgos logísticos han impulsado movimientos alcistas en el maíz y la soya desde el tercer trimestre.

Este repunte se trasladaría a los costos de importación, lo que podría generar presiones adicionales en la inflación alimentaria en Perú durante el 2026, tras un periodo prolongado de precios bajos.

El Departamento de Energía de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) actualizó su informe de las estimaciones mundiales de la oferta y la demanda agrícola (WASDE, por sus siglas en inglés) de noviembre tras no publicar el reporte de octubre debido al cierre temporal del gobierno estadounidense.

El informe WASDE de noviembre elevó las perspectivas para la campaña global de trigo 2025/26, proyectando mayor producción, consumo, comercio y existencias finales. Asimismo, la oferta mundial está siendo impulsada por rendimientos récord en EE.UU. y la Unión Europea.

Las existencias finales proyectadas para la campaña 2025/26 se incrementaron en 7.4 millones de toneladas hasta 271.4 millones de toneladas, el primer aumento interanual desde la campaña del 2019, lo que refuerza el escenario de amplia oferta.

Respecto al precio del trigo, se mantiene lateral desde mediados del 2024, por encima de los mínimos de este año y el 2025. La alta oferta mantiene la estabilidad de precios y con pocas probabilidades de repuntes significativos, salvo shocks climáticos o geopolíticos.

En cuanto al maíz, el ajuste más significativo del informe WASDE de noviembre para la campaña 2025/26 fue el incremento en las perspectivas de demanda, mientras las importaciones retroceden ligeramente y las exportaciones suben un poco.

En Estados Unidos, principal productor mundial, los menores rendimientos y condiciones climáticas menos favorables en la fase final de cosecha redujeron ligeramente las proyecciones para la campaña, aunque se mantienen en niveles históricamente altos. En Egipto también se registraron ajustes a la baja, compensados por incrementos en México y la Unión Europea.

En Brasil, segundo productor global, el informe proyecta una producción estable para la campaña 2025/26, aunque la consultora brasileña Safras & Mercado estima un incremento de 2.5% respecto a la campaña anterior, debido al aumento de área sembrada y rendimientos ligeramente mayores.

Respecto al precio del maíz inició una tendencia alcista desde agosto, impulsada por lluvias tardías en Brasil que afectaron el calendario de la safrinha, junto con mayor demanda asiática tras los precios más bajos en un año.

“Aun así, las perspectivas récord en EE.UU. y las fuertes exportaciones brasileñas harían que los precios no suban significativamente. Factores de riesgo como tensiones en el Mar Rojo, desvíos de rutas y medidas arancelarias podrían sostener repuntes temporales”, explicó Scotiabank.

Respecto a la soya, el informe WASDE de noviembre proyecta una caída en la producción, demanda y existencias finales para la campaña 2025/26. Las perspectivas de menor oferta frente al reporte de septiembre reflejan menores cosechas en EE.UU., que aporta el 27% de la producción mundial, debido a menores rendimientos, Ucrania e India.

En Brasil, principal productor global con 41% de participación, la consultora Safras & Mercado estima una cosecha de 178.8 millones de toneladas, por debajo de su pronóstico inicial (180.9 Mt) debido a lluvias irregulares y retrasos en la siembra. Aun así, sería 4% superior a la campaña anterior y marcaría un nuevo récord apoyado en un aumento de 1,4% en la superficie cultivada.

Argentina, tercer productor mundial con 11% del total, reduciría su área sembrada en 4,3% para la campaña 2025/26, lo que implicaría una producción menor respecto a la campaña previa, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Por otro lado, China reanudó sus compras de soya estadounidense, con un acuerdo inicial de 12 millones de toneladas en lo que resta del año y el compromiso de adquirir 25 millones de toneladas anuales durante los próximos tres años.

Las compras ya superan las 2.0 millones de toneladas enviadas a China, pero las expectativas de que se cumpla lo acordado dependerá de la capacidad de China y de la competitividad frente a la soja brasileña.

En cuanto al precio de la soya, repuntó a máximos desde julio del 2024 debido al incremento de las compras chinas; sin embargo, las expectativas de que no se cumpla lo acordado, presionaría nuevamente el precio hacia la baja.