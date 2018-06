"Macri ahora tiene un programa económico más coherente"

La calma para el peso argentino tras el anuncio de un rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI) US$50.000 millones duró poco. Solo una semana después de la firma del acuerdo, el jueves pasado el terremoto del tipo de cambio volvió a golpear al gobierno de Mauricio Macri y tras el sacudón en el que la moneda local cayó otro 6,22%, el mandatario anunció cambios tanto en el Banco Central (BCRA) como en los ministerios de Finanzas y Hacienda, Energía y Producción.

Daniel Artana, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), conversó con El Comercio desde Buenos Aires para analizar el panorama de Argentina ahora que arranca una "supersemana" con el intento de colocar bonos, el vencimiento de las Letras del Banco Central (Lebac), la aprobación formal del FMI del acuerdo por U$S 50.000 millones y la definición de si el país vuelve a la categoría "emergente" para los mercados.

Si el acuerdo con el FMI fue más sólido de lo que se esperaba, ¿qué explica el retorno de la volatilidad del peso argentino hacia el final de la semana pasada?

La lectura que hizo el mercado del acuerdo es que ahora el tipo de cambio va a flotar y se pensó que eso le dejaba al banco central poca capacidad de intervenir más allá de mover la tasa de interés. Sin embargo, a eso le sumó el lunes varios mecanismos entre ello la venta de bonos y el rescate del Lebac. Eso irá calmando las aguas de a pocos y permitirá poner el foco en lo que debe ponerse.

Sin embargo, ese breve retorno de la volatilidad ha obligado a Macri a cambiar las cabezas del BCRA y a los ministros de Producción y Energía. ¿Cuánto de la crisis actual argentina se deba a factores internos y cuánto a externos?

Lo que ha pasado aquí es que se han sumado una cantidad de factores externos, climáticos y políticos internos que han generado estas turbulencias. El endurecimiento de las condiciones financieras en los mercados desarrollados, con una suba de la tasa de interés en EE.UU., alentó una salida de fondos de los países emergentes y golpeó más a los que dependen más del financiamiento internacional. Ese es el caso de Argentina.



Además, nosotros somos productores de bienes agrícolas y hemos sufrido una sequía muy dura en la que se perdieron 22 millones de toneladas de maíz y soja. Eso es cerca del 20% de la cosecha y va a costar exportaciones por US$8 mil millones de dólares. Esto, obviamente, resta oferta en el mercado cambiario.

Pero el Presidente ha culpado a la oposición del retorno del FMI por la ley de tarifas que “destruye el presupuesto que se había aprobado”. ¿No ha cometido errores el Gobierno?

Como te digo, es una sumatoria de factores y ello también incluye estos factores políticos. Entre ellos errores como la injerencia política en la independencia del banco central. El gobierno decide ir al FMI para tratar de garantizar parte del financiamiento externo que se necesita. Y bueno en medio de eso se dio la nueva depreciación del tipo de cambio.



¿Los cambios en el gabinete han limitado el impacto de los anuncios del BCRA?

Hace tiempo se viene hablando de cambios en el gabinete, que son naturales y debe entenderse como una señal para tratar de ganar en consistencia. Dentro del programa económico, en la parte de tarifas de energía, había cuestionamientos al ministro saliente tanto dentro como fuera de la coalición de gobierno. Habrá que ver que es lo que hace el nuevo ministro pero tampoco es una cosa que genere un ruido per sé.

¿Es cierto que por tarifazo de Macri, ahorro para caja fiscal según Secretaría de Hacienda será de US$5.000 millones?

Las tarifas vienen subiendo desde que Macri tomó el gobierno en 2015. Argentina tenia subsidios a la energía por alrededor de tres puntos del PBI, eso a valor de hoy son cerca de US$18 mil millones por año y eso se ha reducido a la mitad masomenos.

La idea del gobierno es seguir reduciéndolo hasta que quede en un poco menos de un punto del PBI que sería una tarifa social destinada a gente de bajos recursos.

¿Qué quiere decir el anuncio de Macri de “menos gradualismo”? ¿Hay un nuevo diagnóstico y habrá un cambio drástico de la estrategia del gobierno?

​No, yo creo que el gobierno se ha dado cuenta de que no tendrá acceso a tanto financiamiento y está intentando bajar más rápido el déficit fiscal para endeudarse menos y a su vez tratar de dar una señal de que está comprometido con algo que toda la dirigencia política argentina sabe: que el déficit fiscal que Argentina tenía en 2015 (alrededor del 7%) no era sostenible y había que reducirlo.



Entonces, lo que hará el gobierno es continuar bajando la vulnerabilidad del país a los capitales internacionales. Si uno tiene déficit, ello quiere decir endeudarse menos. Tan sencillo como eso.

El préstamo del FMI está sujeto a metas -puestas por el gobierno Macri- que terminan con un superávit fiscal al 2020. ¿Son demasiado ambiciosas considerando las protestas que ya han generado otros recortes de gasto?

Las metas son ambiciosas pero Argentina este año va a camino a sobrecumplirla. Entonces, creo que se tiene la capacidad de recortar fondos aunque es costoso porque detrás de cada peso que se ahorra hay algún privado que recibía ese peso. Pero no hay mucha alternativa, así que el gobierno avanzará con ello hasta 2019 y después ya veremos quién toma la posta de esos compromisos con el FMI y si quiere renegociarlos.

Pero no sería la primera vez que el gobierno Macri pone metas ambiciosas que luego no cumple. El propio Presidente ha reconocido que fracasaron en su objetivo de baja de la inflación

Sí, yo creo que el gobierno fue muy ambicioso en la meta de reducción de la inflación y muy lento en materia fiscal. Eso generó una inconsistencia que resultaba en una apreciación del peso porque el Gobierno se endeudaba para financiar ese enorme déficit en el exterior. Y bueno hemos pagado los platos rotos.

Pero ahora se tiene un programa mucho más coherente y consistente en el que se avanza mucho más rápido en materia fiscal. Eso le dará espacio para endeudarse menos y el banco central dejará de financiar al tesoro, con lo cual se podrá ir avanzando hacia las nuevas metas de inflación que son mucho más realistas (27% y 17% de inflación acumulada para este año y el que viene, respectivamente).

La economía argentina arranca una "supersemana" con varios eventos importantes, entre ellos el intento de colocar bonos y el vencimiento de Lebac. ¿Veremos un peso argentino por fin estable al cierre del viernes?

Con esto hay que ir avanzando día a día. Hoy el mercado estuvo mucho menos tenso que la semana pasada y habrá que ver si continua así. El gobierno tiene por delante una disponibilidad de divisas muy importante con el FMI y después vienen prestamos de otros organismos multilaterales. Con todo ello deberían estabilizarse las aguas, pero bueno las noticias de afuera van y vienen así que no se pueden descartar turbulencias.

Esta semana también se conocerá si el país vuelve a la categoría "emergente" para los mercados. ¿Ve factible ese retorno en el contexto actual?

No lo sé, la verdad con estas turbulencias es probable que nos posterguen un año más. En este contexto realmente habrá que esperar. Si ello no ocurre el impacto no iría más allá de que perderíamos un alza en el precio de las acciones pero no mucho más.

PERFIL

►Daniel Artana es economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) desde 1987, tiene un doctorado de la Universidad de California y se desempeña como consultor internacional y docente de las universidades de La Plata y Di Tella.