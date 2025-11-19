Mayoría de miembros de la Fed se inclinan por mantener tasas en diciembre

Una mayoría de los miembros del comité de política monetaria de la Reserva Federal (Fed, Banco central de Estados Unidos) son partidarios de mantener las tasas de interés en su próxima reunión en diciembre, según actas de su último encuentro publicadas el miércoles.

La publicación se produce en un momento de incertidumbre sobre el mercado laboral en Estados Unidos y el temor a la persistencia de la inflación.

“Varios participantes sugirieron que, según sus perspectivas económicas, probablemente sería adecuado mantener sin cambios el rango objetivo durante el resto del año”, según las actas de la reunión celebrada los días 28 y 29 de octubre.

En este encuentro los responsables de la Fed votaron a favor de una segunda bajada de un cuarto de punto consecutiva de las tasas este año, lo que situó el tipo de interés de referencia en un rango entre el 3,75% y el 4,0%.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó poco después de la reunión que un nuevo recorte en diciembre no era seguro. Según las actas de la reunión publicadas el miércoles, “los participantes expresaron opiniones muy divergentes sobre cuál sería la decisión de política (monetaria) más adecuada” en diciembre.

Si bien “la mayoría de los participantes” consideraron conveniente recortar las tasas en el futuro, descartaron que lo mejor fuera reducirlas en la próxima reunión. Varios funcionarios preveían una nueva bajada de tipos en diciembre si la economía evolucionaba según lo previsto. Otros, en cambio, consideraban apropiado mantener los tipos sin cambios durante el resto del año.

Las actas dan contexto a lo que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, destacó en su conferencia de prensa posterior a la última reunión de política monetaria: que un recorte de tasas en diciembre no era una “conclusión inevitable; de hecho, estaba lejos de serlo”.

Esas opiniones divergentes se han hecho patentes en los discursos sobre política económica y en las entrevistas desde la reunión de la Reserva Federal de septiembre.

“No he tomado una decisión de cara a la reunión de diciembre”, declaró Austan Goolsbee, presidente de la Reserva Federal de Chicago, en una entrevista con Yahoo Finance. “Me preocupa la inflación, que lleva cuatro años y medio por encima del objetivo y apunta en la dirección equivocada”. agregó.

Por su parte, la presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, dijo en un discurso el mes pasado que hubiera preferido mantener estables los tipos de interés en la última reunión. “Me resultaría difícil volver a recortar los tipos de interés en diciembre a menos que haya pruebas claras de que la inflación caerá más rápido de lo previsto o de que el mercado laboral se enfriará más rápidamente”, declaró el 31 de octubre.