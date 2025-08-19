Mercado de pases del fútbol argentino vive una ‘nueva primavera’ por precio del dólar

El fútbol argentino había pasado de ser el destino predilecto de los jugadores sudamericanos a perder terreno con Brasil. Ahora, apoyado en un dólar barato por las políticas del presidente ultraliberal Javier Milei, ha tomado un nuevo aire y mueve millones.

A diferencia de su eterno rival, Brasil, que copta figuras de toda la región e incluso de Europa, el resurgimiento del poderío económico del balompié de Argentina se ha concentrado en repatriar a leyendas de la tierra de Maradona y Messi con base en contratos jugosos.

En el último año y medio, cinco campeones del mundo con la Albiceleste en Catar 2022 se incorporaron al torneo local: River Plate, el club que impulsa a puro dólar la nueva era, trajo a los defensores Gonzalo Montiel, Germán Pezzella y al lateral Marcos Acuña.

Su archienemigo, Boca Juniors, de capa caída en términos deportivos, contrató al mediocampista Leandro Paredes y Rosario Central al extremo Ángel Di María. Todos regresaron a su país desde las ligas europeas más poderosas.

En los últimos cinco años, el campeonato argentino tuvo un crecimiento vertiginoso en la contratación de futbolistas: de US$11,5 millones en el 2020, cuando la liga tocó fondo en medio de la crisis económica e inflacionaria argentina, a US$120 millones en el 2024, según la FIFA.

Las ventas también marcaron un récord la campaña pasada, 348 millones de dólares, un monto sin embargo 70% menor que el obtenido por los clubes del Brasileirão, vencedores de las seis últimas ediciones de la Copa Libertadores.

Mejoras de salarios

El resurgir de una competición que en el pasado reunía a promesas y realidades sudamericanas, salvo el entonces cerrado mercado brasileño, se debe al abaratamiento del dólar por el mantenimiento por parte de Milei de una política de microdevaluaciones, explica el economista Christian Buteler.

En el cargo desde diciembre del 2023, Javier Milei impulsa una férrea política de austeridad que ha permitido conseguir el primer superávit en las cuentas públicas desde 2010 y reducir la muy alta inflación, de 79,8% en el primer semestre del 2024 a 15,1% en el mismo lapso del 2025.

“Mejoraron los salarios en dólares”, dijo a la AFP Buteler, presidente de la consultora BSF, advirtiendo que esta situación también aumentó los precios de productos básicos como la leche y la carne.

Ahora los pesos “valen más dólares, lo que permitió a River, a Boca y a muchos clubes contratar jugadores de ese calibre (...) no le podés pagar lo que se paga afuera, pero no estás tan lejos”, señaló.

River, que disputa los octavos de final de la Libertadores, ocupó el cuarto puesto entre los clubes de la Conmebol que más invirtieron en transferencias en 2023 y 2024, y fue el único argentino en el top 10 del año pasado, según la FIFA.

Entre las temporadas 2023-2024 y 2024-2025 gastó el equivalente a 100 millones de dólares, un aumento considerable frente al bienio anterior 2021-2023, cuando desembolsó unos 33 millones, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt.

Además de los mundialistas, los Millonarios ficharon este año al internacional colombiano Kevin Castaño por 14,6 millones y al delantero argentino Sebastián Driussi por 11,3 millones, cifras muy por encima de las habituales en Argentina.

¿Mejora la calidad?

“Hoy le sirve mucho más al jugador volver porque puede equiparar, quizás, a lo que ganaba en otros mercados”, mientras que en “años anteriores la diferencia era muy grande”, sostiene a la AFP el representante de futbolistas Gustavo Goñi.

Pero no todo es dinero, según Goñi. Los equipos argentinos suelen beneficiarse también de haber generado un “sentido de pertenencia” en los jugadores que se formaron en sus senos o del atractivo del ambiente futbolero en una nación en la que el fútbol es rey.

Figuras internacionales como el delantero uruguayo Edinson Cavani y el mediocampista español Ander Herrera aterrizaron en Boca en 2023 y 2025, respectivamente, seducidos por el aura de La Bombonera y su fiel fanaticada.

Pero el Xeneize, seis veces campeón de la Libertadores y segundo equipo en gastar más (promedio de 20 millones de dólares por año entre 2023 y 2025), no vive buenos momentos. Recién sepultó su peor racha histórica de doce partidos sin vencer y no tiene acción internacional este semestre.

A pesar de reforzarse en todas las líneas, el River de Marcelo Gallardo sufre para replicar los éxitos de la gestión anterior del Muñeco, cuando ganó las Libertadores en 2015 y 2018.

“El hincha de River está más contento con todo lo que se hizo institucionalmente que con el presente del equipo”, dijo a la AFP Nahuel Celli, de 28 años, fanático del equipo de la banda roja.