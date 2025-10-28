Mercado espera que la Fed reduzca tasa de interés clave el miércoles y anticipa un siguiente recorte

La Reserva Federal (Fed) muy probablemente recortará su tasa de interés clave este miércoles y podría indicar que prevé otro recorte en diciembre, en un intento por impulsar la contratación.

La rebaja del miércoles sería la segunda de este año y podría beneficiar a los consumidores al reducir los costos de los préstamos hipotecarios y los créditos para la compra de automóviles. Desde que el presidente de la Fed, Jerome Powell, insinuó a finales de agosto que era probable que se produjeran recortes de tasas este año, el interés medio de las hipotecas a 30 años ha bajado del 6,6% al 6,2%, lo que ha supuesto un impulso para un mercado inmobiliario que, de otro modo, estaría estancado.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Aun así, la Fed está atravesando un período inusual para la economía estadounidense y sus movimientos futuros son más difíciles de anticipar de lo habitual. La contratación en Estados Unidos se ha detenido casi por completo, pero la inflación sigue siendo elevada y el crecimiento económico depende en gran medida de las inversiones masivas de las principales empresas tecnológicas en infraestructura de inteligencia artificial.

El banco central estadounidense está evaluando estas tendencias sin la mayor parte de los datos gubernamentales que utiliza para medir la salud de la economía. La publicación del informe de empleo de septiembre se ha pospuesto debido al cierre del Gobierno. La Casa Blanca dijo la semana pasada que es posible que ni siquiera se recopilen las cifras de inflación de octubre.

El cierre en sí mismo también puede afectar a la economía en los próximos meses, dependiendo de cuánto dure. Aproximadamente 750.000 trabajadores federales llevan casi un mes sin cobrar, lo que pronto podría empezar a debilitar el gasto de los consumidores, un motor fundamental de la economía.

Los trabajadores federales despedidos por el Departamento de Eficiencia Gubernamental del Gobierno de Trump a principios de este año podrían aparecer formalmente en los datos de empleo si se publican el próximo mes, lo que podría hacer que los datos de contratación mensuales parezcan aún peores.

Powell ha afirmado que el riesgo de una menor contratación está aumentando, lo que supone una preocupación tan importante como la inflación, que sigue siendo elevada. Como resultado, el banco central necesita acercar su tasa de interés clave a un nivel que no frene ni estimule la economía.

La mayoría de los funcionarios de la Fed consideran que el nivel actual de su tasa clave —4,1%— es lo suficientemente alto como para frenar el crecimiento y enfriar la inflación, lo que ha sido su principal objetivo desde que los aumentos de precios alcanzaron su nivel más alto en cuatro décadas hace tres años. Se espera que la Fed la reduzca a alrededor del 3,9% el miércoles. Con el empleo en riesgo, el objetivo es llevar las tasas a un nivel menos restrictivo.