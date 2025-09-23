Los precios de los metales preciosos se mantienen en un escenario excepcionalmente alcista en 2025, según información de Scotiabank.

El precio del oro superó recientemente los US$3,700 por onza, acumulando un alza de más de 40% en lo que va del año, mientras que el precio de la plata superó US$42 por onza, nivel máximo de 14 años.

“La tendencia de los precios de los preciosos ya era alcista, pero repuntaron a inicios de septiembre, tras la débil data laboral en EEUU que reforzaba las expectativas de un giro en la política monetaria de la Reserva Federal”, señalaron.

El rally del oro se apoya en tres factores clave: las compras sostenidas por parte de bancos centrales, en los últimos años continúan diversificando sus reservas, la depreciación del dólar estadounidense (DXY), y el aumento de demanda por activos refugio en medio de conflictos geopolíticos y comerciales.

En el caso de la plata su impulso responde a fundamentos: el mercado físico se mantiene deficitario desde 2019. La demanda supera sostenidamente a la oferta y los inventarios en bolsas y refinerías se han reducido. Además, la plata es un insumo importante en la elaboración de paneles solares, demanda que ha crecido en los últimos años debido a la transición energética.

De acuerdo con el informe, el reciente conflicto actual entre la Reserva Federal y la administración Trump reimpulsa el rally del oro y arrastra al alza a la plata. “ Las tensiones políticas aumentan las expectativas de una respuesta sobredimensionada de la Fed ante datos macroeconómicos decepcionantes y, como consecuencia, podríamos ver un ciclo de flexibilización de tasas más amplio de lo esperado. Esa incertidumbre se convierte en un catalizador alcista para los activos refugio, como el oro”, explicaron.

Respecto al ratio oro/plata alcanzó niveles récords entre marzo y julio, pero retrocedió hasta volver a entrar al canal lateral. Estas correcciones podrían dar espacio para nuevas alzas: que suba el precio de la plata o que baje el precio del oro.

Técnicamente, el siguiente nivel objetivo del oro son los US$3,800 por onza, nivel que el mercado podría buscar en un contexto de recortes de tasas Fed, además de un escenario cada vez más inflacionario. El siguiente objetivo al alza serían los US$4,000 por onza.

En un escenario muy alcista, los precios del oro podrían alcanzar los US$4,800 por onza el próximo año. Por otro lado, un retroceso o una consolidación en el corto plazo sería saludable para sostener la tendencia alcista. Hacia la baja, el primer nivel de soporte son los US$3,650 y luego los US$3,550. De romper estos niveles, las caídas buscarían cubrir un gap que se formó en torno a US$3,450 a fines de agosto.

Respecto a la plata, la figura técnica también se mantiene alcista. El siguiente objetivo son los US$46 por onza. Las correcciones de corto plazo serán saludables para sostener la tendencia. Hacia la baja, los US$41,5, son el primer nivel de soporte y luego los US$40, donde coincide con la media móvil de corto plazo (50 días).

El panorama para el oro y la plata sigue siendo claramente alcista. Los fundamentos actuales los favorecen y las figuras técnicas no dan señales de agotamiento. Si continúan las compras de los bancos centrales, el dólar DXY sigue debilitándose, aumentan las presiones sobre la Reserva Federal y se profundizan conflictos geopolíticos y comerciales, Scotiabank prevé acabar el año con precios de los metales preciosos mayores a los de ahora. “Por otro lado, a mediano y largo plazo los avances en la transición energética será un factor alcista para la plata”, concluyeron.