México: AMLO cancela aeropuerto e inversionistas pierden confianza

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el izquierdista que calmó a los inversionistas con su enfoque favorable al mercado, canceló un proyecto aeroportuario de US$13.000 millones respaldado por algunos de los hombres de negocios más ricos del país, lo que provocó una venta masiva de acciones, bonos y moneda.

AMLO desechó la iniciativa luego de que casi el 70% de las personas que participaron en un referendo nacional votaran en contra del aeropuerto, que era uno de los proyectos de infraestructura más grandes del país. Los operadores aeroportuarios se derrumbaron y el peso y los bonos soberanos a 10 años anotaron su mínimo en cuatro meses. Analistas en BBVA señalaron que la decisión podría elevar la incertidumbre con respecto a la fortaleza del estado de derecho al hacer negocios en México.

"Nuestra decisión es seguir el mandato del referendo", declaró el futuro mandatario en una conferencia de prensa en Ciudad de México. "La decisión de los ciudadanos es racional y democrática".

Ubicada en el suburbio de Texcoco, al noreste de la capital, la nueva terminal aérea iba a reemplazar al antiguo Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el más concurrido de América Latina el año pasado. El recinto se convirtió en tema clave durante la campaña presidencial de este año y AMLO dio señales contradictorias tras comprometerse a cancelar el proyecto, que presenta un avance de más de un tercio.

La semana pasada, AMLO restó importancia a los efectos de la cancelación y aseguró que "no habrá desequilibrios macroeconómicos, problemas con la bolsa de valores o devaluaciones". Hoy, pese a que los activos financieros se derrumbaron, afirmó que la decisión no afectará a los intereses de las empresas y los financistas, sin entregar detalles sobre eso. Agregó que no anticipa demandas al respecto.

Si bien el presidente electo indicó que hay fondos disponibles para proteger a los inversionistas que compraron US$6.000 millones en bonos del aeropuerto, la mayor preocupación es el impacto en la confianza de los inversionistas. Hasta ahora, el nuevo líder había logrado tranquilizar a quienes les preocupaba que el populista tomara medidas como dejar sin efecto la reforma que permite un mayor acceso extranjero a la industria de petróleo y gas de la nación.

Ahora, la futura administración mantendrá su propuesta de añadir dos pistas a una base militar mientras se moderniza el aeropuerto actual y otro en la ciudad de Toluca, detalló AMLO, quien asume el cargo el 1 de diciembre.