México revisará resultados acuerdo con EE.UU. en 45 días

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que México acelerará el despliegue de su recientemente creada Guardia Nacional en la frontera sur con Guatemala para impulsar la vigilancia, mientras que las autoridades migratorias mexicanas exigirán identificación a cualquier visitante que ingrese al país.

¿Qué ganamos? No hay aranceles, no hay amenaza de aranceles en 90 días, el problema de la migración está separado del comercio, dijo Ebrard en una conferencia de prensa el lunes por la mañana junto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que esta es la primera vez que una amenaza de aranceles del presidente de EE.UU., Donald Trump, hacia otro país no entra en vigencia.

AMLO, como se conoce al presidente de México, dijo que el Congreso celebrará una sesión especial para ratificar el acuerdo comercial con EE.UU. y Canadá (T-MEC) y agregó que la aprobación legislativa podría ocurrir en una semana.

INICIATIVA MIGRATORIA

​Ebrard dijo que el acuerdo no incluye un objetivo específico para la reducción del flujo de migrantes. Los negociadores estadounidenses originalmente querían “cero” migrantes cruzando por México, pero era un objetivo imposible, dijo.

Si los esfuerzos no dan resultados en 45 días, México buscará una iniciativa regional más amplia con los países centroamericanos para evitar que los migrantes se dirijan a EE.UU., lo cual requeriría la aprobación del Congreso para cambiar la ley mexicana, dijo.

Al preguntarle por cualquier acuerdo colateral como parte de las negociaciones, Ebrard reiteró que no hay acuerdo agrícola, como sugirió Trump en Tweeter durante el fin de semana.

Estoy muy contento, satisfecho con el acuerdo alcanzado con el gobierno de EE.UU., dijo López Obrador. Estoy muy contento porque evitamos una crisis.