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El presidente de Ryanair celebró que la aerolínea tiene alrededor del 80% de su combustible comprado por adelantado hasta marzo de 2027 a un precio de 67 dólares el barril. Foto: AFP.
El presidente de Ryanair celebró que la aerolínea tiene alrededor del 80% de su combustible comprado por adelantado hasta marzo de 2027 a un precio de 67 dólares el barril. Foto: AFP.
Por Agencia EFE

La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair informó este lunes de que su beneficio anual neto hasta el 31 de marzo fue de 2.260 millones de euros, el 40% más que en el ejercicio anterior.

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